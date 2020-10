Gilles De Bilde over topper in Nations League: “Rode Duivels staan veel verder dan Engeland” Redactie

11 oktober 2020

14u21 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De Rode Duivels spelen vanavond (18 uur) in en tegen Engeland hun derde wedstrijd in de Nations League. Geen Thibaut Courtois, Eden Hazard en Dries Mertens bij de Belgen, maar VTM-analist Gilles De Bilde stelt dat Roberto Martínez nog genoeg kwaliteit in de rangen heeft. “We staan veel verder dan de Engelsen. Zij missen maturiteit en ervaring. Dat hebben de Belgen wel. Als de Rode Duivels winnen, slaan ze een kloof van vijf punten in hun groep. Dan zijn ze zo goed als zeker van groepswinst.”

Op VTM en HLN.be kan u LIVE kijken naar de wedstrijd. De aftrap is om 18u.

Lees ook: Geen Vertonghen tegen Engeland: België met onuitgegeven defensie