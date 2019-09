Gilles De Bilde over San Marino: “Een verplicht nummertje” Redactie

05 september 2019

20u33

Bron: VTM 1

Gilles De Bilde liet zijn licht schijnen over het EK-kwalificatieduel van morgen tegen San Marino. “Dit is een verplicht nummertje. Thibaut Courtois en zijn verdedigers staan hier niet voor te springen, de aanvallers zullen dan weer gebrand zijn om veel doelpunten te scoren. San Marino is nu eenmaal een heel zwakke ploeg. De Belgen moeten dit wel geconcentreerd afhandelen.”