Gilles De Bilde over duel tegen Russen: “Ik stel me vragen bij de staat van de grasmat” XC

16 november 2019

13u35

Bron: VTM 0

De Rode Duivels staan vanavond (18u Belgische tijd) in een uitverkocht Krestovskistadion tegenover Rusland in een rechtstreeks duel om de winst in groep I van de EK-kwalificaties. “Ik stel me vragen bij de staat van de grasmat. Die ligt er niet goed bij, zeker in vergelijking met het WK van vorig jaar. De tegenstander zal het zo misschien liever hebben”, aldus analist Gilles De Bilde. “Het is daarnaast heel belangrijk dat de Belgen de groep winnen. Zo kunnen ze als poulewinnaar enkele andere toplanden vermijden.”