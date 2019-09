Gilles De Bilde: “Opvallend dat bondscoach begon met te zeggen dat hij niet wilde misleiden” ODBS

08 september 2019

Opnieuw alles peis en vree in het kamp van de Rode Duivels. Nadat Roberto Martínez vrijdagavond na de 0-4 de wanprestatie vóór de pauze al voor zijn rekening nam, beantwoordde hij vandaag de kritiek dat hij vooraf aangekondigd had met zijn beste elf te starten tegen San Marino. De bondscoach opende zijn persconferentie met te zeggen dat hij nooit de intentie had om te misleiden. “Toch wel opvallend”, vindt VTM-analist Gilles De Bilde. “Maar goed, dat is nu achter de rug en alles blijkt ok te zijn.”