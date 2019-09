Gigantisch klasseverschil op papier, maar doelpuntenkermis blijft uit: bleke Duivels winnen 'maar' met 0-4 in San Marino TLB

06 september 2019

22u30 24 San Marino SMR SMR 0 einde 4 BEL BEL België Rode Duivels Indrukwekkend was het allerminst. De Rode Duivels kwamen vanavond bleek voor de dag in San Marino en wonnen ‘maar’ met 0-4. Vooral de eerste helft was zeer zwak van Belgische kant, de inbreng van Mertens en Chadli na de pauze zorgde voor wat beterschap. Beiden namen ze een goal voor hun rekening, Batshuayi zorgde voor de andere twee goals.

San Marino-België, dat is de nummer één van de FIFA-ranking op bezoek bij de allerlaatste van diezelfde lijst. Maar, hoe gek het ook klinkt, dat was er in de eerste helft niet aan te zien. De experimentele Belgische ploeg - Martínez startte met onder anderen Batshuayi, Januzaj en Origi - voetbalde veel te slordig. Het tempo lag te laag en de San Marinezen overleefden zonder veel problemen.

Batshuayi kwam tot een tweetal schoten, een verdwaalde voorzet van Januzaj viel op de dwarsligger en dat was het eigenlijk vanwege de Belgen. De beste kans van de eerste helft was zelfs nog voor...de thuisploeg. Er was een alerte Courtois nodig om Mularoni van de 1-0 te houden. Gekker moest het niet worden. De 0-0-ruststand kwam steeds dichter, maar die blamage kon Batshuayi voorkomen. De spits van Chelsea zorgde vlak voor rust vanaf de stip voor 0-1.

Donderpreek van Martínez in de kleedkamer? De kans bestaat. De Duivels kwamen iets beter uit de kleedkamer, maar de echte kentering kwam er met de inbreng van Dries Mertens en Nacer Chadli. Tien minuten na rust had Martínez genoeg gezien van Origi en Januzaj en zijn wissels rendeerden ook meteen. Mertens maakte er met zijn eerste balcontact, op aangeven van Chadli, 0-2 van en de winger van Anderlecht nam zelf de 0-3 voor zijn rekening.

Carrasco mikte de bal na een knappe dribbel in het gezicht van Benedettini, de reservedoelman van San Marino, en daar leek het bij te blijven. Maar met een late kopbalgoal zorgde Batshuayi nog voor de 0-4. Dat was meteen het laatste wapenfeit. De Rode Duivels trekken met 15 op 15 naar Schotland, maar happy zullen Roberto Martínez en zijn troepen niet op het vliegtuig stappen. Schotland zelf verloor vanavond met 1-2 tegen Rusland.

De goals: