Geen Lukaku tegen IJsland, De Bruyne zo goed als zeker wel, Eden Hazard slechts goed voor invalbeurt

07 september 2020

18u17

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Geen Romelu Lukaku dinsdag tegen IJsland. De spits wordt door Martínez morgen vrijgegeven om terug naar Milaan te keren. Mogelijk wordt Batshuayi zijn vervanger. De bondscoach stelde op de persconferentie de dag voor de tweede partij van België in de Nations League dat hij net als Kevin De Bruyne kan spelen. Meunier zal op rechts Castagne vervangen. Mechele ontbreekt wegens blessure, net als Carrasco die na zijn sterk uur in Kopenhagen rust krijgt.

Martínez was van plan Lukaku naar het einde toe in Kopenhagen te vervangen, maar dat was buiten Romelu zelf gerekend. Die kwam steeds beter in het ritme en speelde uiteindelijk de volledige partij. Maar tegen IJsland wordt er niet meer op Romelu gerekend. Geen extra interland voor de spits, die eind augustus nog een intense Europa League-finale speelde en na een hersteltraining dinsdag terug naar Inter kan.

De bondscoach hintte wel op een basisplaats voor Kevin De Bruyne, die het voorbije weekend dochtertje Suri verwelkomde. “Kevin is altijd bij Manchester City blijven meetrainen, dus heeft al een basis. Ik voorzie geen problemen voor hem. Net zoals met Batshuayi (terug na een week in quarantaine, nvdr), die een erg gretige indruk nalaat. Na de training van vanavond neem ik een finale beslissing rond de basiself.” Eden Hazard daarentegen kan nog niet starten. “Medisch is Eden geen probleem, alleen mist hij nog matchritme. En Hazard is een speler die dat ritme nodig heeft om te kunnen presteren.”

Martínez kwam ook nog even terug op het terugsturen van Courtois. “Mochten we vijf wissels konden doorvoeren, had ik Courtois bij de groep gehouden. Maar omdat het er maar drie waren, ging ik er niet één opofferen aan een doelman.”

De bondscoach stelde ook blij te zijn met het groepsgevoel nadat hij zijn groep tien maanden lang moest missen. “Na vijf minuten had ik al door dat het goed zat. De samenhorigheid tussen de jongens is groot. Dat zag je ook in Kopenhagen, waar we soms moesten afzien. Pas als je als ploeg kan afzien en verdedigen, kan je een geweldig aanvallend team worden. Ik weet nu al dat het straks bijzonder moeilijk gaat worden om me straks te beperken tot 23 spelers voor het EK. Een luxesituatie voor een coach, maar één die echt niet evident gaat worden.”