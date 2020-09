Geen Lukaku morgen tegen IJsland, De Bruyne en Batshuayi mogelijk wel Redactie

07 september 2020

18u17

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Geen Romelu Lukaku dinsdag tegen IJsland. De spits wordt door Martínez morgen vrijgegeven om terug naar Milaan te keren. Mogelijk wordt Batshuayi zijn vervanger. De bondscoach stelde op de persconferentie de dag voor de tweede partij van België in de Nations League dat hij net als Kevin De Bruyne kan spelen. Meunier zal op rechts Castagne vervangen. Mechele ontbreekt wegens blessure, net als Carrasco die na zijn sterk uur in Kopenhagen rust krijgt.

Martínez was van plan Lukaku naar het einde toe in Kopenhagen te vervangen, maar dat was buiten Romelu zelf gerekend. Die kwam steeds beter in het ritme en speelde uiteindelijk de volledige partij. Maar tegen IJsland wordt er niet meer op Romelu gerekend. Net zoals op Carrasco. Geen extra interland voor de spits, die eind augustus nog een intense Europa League-finale speelde en na een hersteltraining dinsdag terug naar Inter kan.

De bonscoach kwam ook nog even terug op het terugsturen van Courtois. “Mochten we vijf wissels konden doorvoeren, had ik Courtois bij de groep gehouden. Maar omdat het er maar drie waren, ging ik er niet één opofferen aan een doelman. Daarom dat we Thibaut naar Madrid lieten gaan.” De bondscoach stelde ook blij te zijn met het groepsgevoel nadat hij zijn groep tien maanden lang moest missen. “Na vijf minuten had ik al door dat het goed zat. De samenhorigheid tussen de jongens is groot. Dat zag je ook in Kopenhagen, waar we soms moesten afzien. Pas als je als ploeg kan afzien en verdedigen, kan je een geweldige aanvallend team worden. Ik weet nu al dat het straks bijzonder moeilijk gaat worden om me straks te beperken tot 23 spelers voor het EK. Een luxesituatie voor een coach, maar dat gaat echt niet makkelijk worden.”

Voor Martínez sprak ook Toby Alderweireld, die morgen in het Koning Boudewijnstadion zijn 100ste cap afwerkt. Maar dat wel doet in een lege Heizel. Weg feeststemming, zoals die er wel was toen Vertonghen, Witsel en Eden Hazard die eer te beurt viel. “Ach, dat is alles behalve een ramp”, vindt Alderweireld. “Zeker niet in het licht van de problematische wereld waarin we nu leven. Misschien dat ik daar na mijn carrière wel eens op ga vloeken, maar nu ben je toch vooral met die match zelf bezig.”