Geen fans in het Koning Boudewijnstadion? Vanavond kan jij toch écht onze Rode Duivels aanmoedigen Redactie

08 september 2020

10u18 1 Rode Duivels Vanavond nemen de Rode Duivels het in een leeg Koning Boudewijnstadion op tegen IJsland. Geen fans, maar dat betekent niet dat u er niet bij kan zijn. Meer zelfs: u kan onze nationale ploeg LIVE aanmoedigen tot in het stadion. Surf naar Vanavond nemen de Rode Duivels het in een leeg Koning Boudewijnstadion op tegen IJsland. Geen fans, maar dat betekent niet dat u er niet bij kan zijn. Meer zelfs: u kan onze nationale ploeg LIVE aanmoedigen tot in het stadion. Surf naar hln.be/supportermee en laat de Duivels uw gezangen horen alsof u écht op de tribune zit.

Weg met de geluidsband. De KBVB en ‘Het Laatste Nieuws’ brengen dankzij HearMeCheer opnieuw échte supportersgeluiden naar het Koning Boudewijnstadion én op televisie.

Wat moet u doen? Surf naar hln.be/supportermee, zet de microfoon van jouw smartphone of tablet aan en supporter vanuit je luie zetel. Dat is alles. Dankzij HearMeCheer weerklinken jouw aanmoedigingen door de gigantische boxen in het Koning Boudewijnstadion én zijn ze live te horen als achtergrond bij de commentaren op VTM.

“We vinden het belangrijk om alle supporters thuis de kans te geven zich écht te laten horen in het stadion. Zeg nu zelf, wat is een wedstrijd zonder fans? Wanneer je dus naar de match kijkt op VTM of HLN.be, check dan hln.be/supportermee en schreeuw onze Duivels naar de overwinning”, aldus Bea Goedhuys, partnership manager van DPG Media.