Geen De Bruyne en wellicht ook geen Mertens: “Het is ‘maar’ IJsland, dus lijkt bondscoach voldoende vertrouwen te hebben in de rest van de selectie” GDB/YP

13 oktober 2020

De Rode Duivels zijn vanochtend op het vliegtuig gestapt richting IJsland, waar woensdag het vijfde duel in de Nations League op het programma staat. Kevin De Bruyne is zoals geweten al de zoveelste sterkhouder die afhaakt en ook de kans dat Dries Mertens van de partij is, wordt met de minuut kleiner. “De Belgen zijn vertrokken zonder hem, hij zou dan eventueel via Napels naar Reykjavik moeten geraken vandaag. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat dat nog morgen zou gebeuren. Dus zullen de Duivels, met uitzondering van Romelu Lukaku, zonder al hun toppers aan de aftrap staan", aldus DPG Media-analist Gilles De Bilde vanuit IJsland.

