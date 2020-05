Geef zélf commentaar bij de goals uit de historische EK-kwalificatiecampagne van de Rode Duivels en maak kans op een gesigneerd truitje! Voetbalredactie

21 mei 2020

08u15 0 Rode Duivels Goals, goals, goals. In een historische EK-kwalificatiecampagne vonden de Rode Duivels het afgelopen jaar 40 (!) keer de weg naar het doel. Hoog tijd om na te genieten, zeker nu het EK met één jaar is uitgesteld. Leuk extraatje: u kan er nog iets mee winnen ook. Kijk mee, geniet, imiteer en win!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We moeten met z’n allen een jaartje langer wachten op het echte werk, dus katapulteren we jullie terug naar de perfecte EK-kwalificatiecampagne van onze Rode Duivels. Met een historische 30 op 30 walsten de troepen van bondscoach Roberto Martínez over de tegenstand in groep I. Rusland, Schotland, Kazachstan, Cyprus en San Marino, ze waren allemaal geen partij voor Eden Hazard en co.

Nooit eerder scoorde een ploeg zoveel in één kwalificatiecampagne: maar liefst 40 keer. Romelu Lukaku schoot zeven keer raak, Eden Hazard zes keer, Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne elk vier kier. Tegen San Marino evenaarden de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion bovendien hun grootste overwinning ooit (9-0).

Lukaku trapte zich op dezelfde avond nog wat meer de geschiedenisboeken in. De spits van Inter rondde op 10 oktober 2019 de kaap van 50 goals in het shirt voor de nationale ploeg. Tegen Rusland zou hij er één maand later nog ééntje bij doen. Topschutter aller tijden was Lukaku al. Het strafste is dat ‘Big Rom’ zijn 7 goals in de EK-kwalificatiecampagne maakt in ‘slechts’ vijf wedstrijden waarin hij tussen de lijnen kwam.

Win een gesigneerd shirt van de Rode Duivels

Maar er is meer: de lezers van HLN.be krijgen de kans om een gesigneerd shirt van de Rode Duivels te winnen. Wat je daarvoor moet doen? Wel, kies één van de veertig goals en film jezelf terwijl jij commentaar geeft bij het doelpunt. Stuur het ons door via onderstaand formulier en wie weet word jij de gelukkige winnaar. Deelnemen kan tot en met donderdag 28 mei.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.