Gedartel van “vliegende” Hazard in Rusland is ook Spaanse pers niet ontgaan: “Niet te stoppen” GVS/TLB/NVE

18 november 2019

10u35 0 Rode Duivels De prima match van Eden Hazard tegen Rusland is ook de Spaanse pers niet ontgaan. De aanvoerder van de Rode Duivels scoorde twee keer in Sint-Petersburg, dat is één officiële treffer meer dan hij voorlopig scoorde in het shirt van Real Madrid. Maar zijn uitstekende prestatie tegen Eibar deed de hoop op beterschap in de Spaanse hoofdstad toenemen en de pers zag alvast dat Hazard bij de nationale ploeg die positieve lijn door kon trekken. Een overzicht.

De hoogtepunten van Rusland-België:

Marca: “Vormpeil Hazard gaat in stijgende lijn, cijfers van Courtois blijven indrukwekkend”

De Madrileense krant Marca maakte een overzicht van hoe de internationals van Real het de voorbije dagen gedaan hebben. De balans is positief, want ook onder anderen Varane, Ramos en Kroos speelden goéd. Daarnaast krijgen ook de twee Real-Belgen lof. “Hazard scoorde twee keer en met die goals bevestigde hij wat de voorbije weken ook in het shirt van Real duidelijk werd: zijn vormpeil gaat in stijgende lijn”, klinkt het. “Thibaut Courtois moest zich één keer gewonnen geven, maar de cijfers van de doelman blijven indrukwekkend. In negen kwalificatiematchen moest hij maar twee ballen uit zijn netten vissen. Courtois heeft zo een groot aandeel in het - voorlopig - perfecte rapport van België in groep I.”

AS: “Elk spoor van twijfel weg”

“Ondanks zijn blessure, verwachtten de mensen in Spanje vanaf dag één héél veel van Hazard. Alsof het prijskaartje van 100 miljoen euro van hem een gevoelloos wezen had gemaakt. Maar met zijn prestatie bij de Rode Duivels heeft Eden elk spoor van twijfel achter zich gelaten. Hij grensde aan het niveau dat van hem verwacht wordt. België speelde met veel plezier en werd geleid door de ervaren expert: Eden. Hazard vliegt en is niet te stoppen.”

Mundo Deportivo: “Hazard schoot zich in geschiedenisboeken van het Belgische voetbal”

Ook de Catalaanse krant Mundo Deportivo gaf aandacht aan de prestatie van Hazard en diens Real-ploegmaats. Vooral de knappe mijlpaal die de aanvoerder bij de Rode Duivels bereikte, kreeg aandacht. “Hazard zette zijn naam nog wat groter in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal”, klinkt het. “Met zijn twee goals tegen Rusland bracht hij zijn totaal in het shirt van zijn nationale ploeg op 32 treffers. Enkel Romelu Lukaku doet beter.”

El Mundo: “Hazard was de grote ster”

“Demonstratie Hazard”. Ook El Mundo had de prestatie van Hazard opgemerkt. “Eden Hazard was ontketend in de eerste helft, met 2 doelpunten en 1 assist was hij de grote ster in de overwinning van België in Rusland. Door de overwinning is het team van de Spaanse coach Roberto Martinez zeker van de eerste plaats in groep I”, aldus El Mundo.

“De eerste 45 minuten van de Rode Duivels waren hoogstaand. Het team wordt gezien als één van de grote favorieten voor de eindoverwinning op het EK volgend jaar. België scoorde in de kwalificaties 33 doelpunten en kreeg er slechts 2 tegen in 9 wedstrijden. Met De Bruyne als aangever en de broers Hazard als spelmakers waren de Russen poppetjes in de handen van de Belgen.”