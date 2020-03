Geblesseerden Hazard en Courtois mee naar Qatar? Stephan Keygnaert

11 maart 2020

04u30 0

Zoals verwacht is gistermiddag bevestigd dat Thibaut Courtois een scheurtje opliep in de adductoren van zijn linkerbeen. Courtois is meteen out voor de competitiewedstrijden tegen Eibar (vrijdag) en Valencia (21/3) en de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (17/3). In principe roept een bondscoach geblesseerde spelers – logischerwijze – niet op voor interlandvoetbal. Maar in het geval van de stage in Qatar (23-31/3) is de situatie enigszins anders. Roberto Martínez wil van de trip naar Doha een ontspannen weekje maken met alle internationals en hun familie.

De wedstrijden tegen ­Portugal en Zwitserland ziet hij eerder als aangenaam bijkomstig. Martínez wil zich eerst vergewissen van de medische ­dossiers van Eden Hazard en Thibaut Courtois en contact opnemen met de ­spelers vooraleer een beslissing te nemen. Misschien is het een aangename verpozing om het revalidatieproces van beide spelers een week te laten gebeuren in de zon onder toeziend oog van kinesist ­Lieven Maesschalk, in wie Real Madrid veel vertrouwen heeft. Natuurlijk zal alles gebeuren in overleg met Real Madrid.

De voetbalbond wil enkel oplossingen die alle partijen tevreden stemt. Martínez maakt zijn selectie voor Qatar maandag bekend.

Bekijk ook: Thibaut Courtois sukkelt met de lies