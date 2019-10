Exclusief voor abonnees Gaan Martínez en KBVB ook na EK met elkaar door? Onze chef voetbal schat de kansen in: “It’s all about the money” Stephan Keygnaert

12 oktober 2019

06u00 0

Een hartelijke, dikke kus van vrouwlief Beth.

Het was donderdag even voor middernacht, en het koppel Martínez & ­Thompson geneerde zich niet, in de ­catacomben van het Koning Boudewijnstadion. Duidelijk at ease, samen ­ongedwongen.

Algemeen – met name in de spelersgroep en onder de mediamensen – wordt aangenomen dat Roberto Martínez na het EK volgende zomer, als zijn contract bij de federatie afloopt, afzwaait als bondscoach der Belgen. Maar is dat wel de realiteit? “On verra”, luidt het officiële antwoord van Mehdi Bayat, voorzitter van de KBVB en adept van het eerste uur van Martínez.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen