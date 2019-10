Flashmob, fanfare en dj-sets: voetbalbond trekt alle registers open voor match tegen San Marino YP

08 oktober 2019

11u57

Bron: KBVB, Belga 0 Rode Duivels Met een zege tegen voetbaldwerg San Marino is de kwalificatie voor EURO 2020 altijd een feit, en dus plant de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag heel wat feestelijkheden voor, tijdens en na de wedstrijd, waarvoor momenteel ongeveer 34.000 tickets de deur uit zijn, zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez vandaag aan Belga.

De verwachting is dan ook dat er donderdag zo’n 38.000 fans in het stadion zullen zitten om de Duivels naar hun zesde EK te stuwen, het vierde grote toernooi op rij. Zij zullen voor de wedstrijd en tijdens de rust kunnen genieten van de dj’s Maarten & Dorothee van Q-Music, Lester Williams, Christophe Lenain en het dj-duo 2cheDeejays. Tijdens de wedstrijd is er een fanfare en een flashmob in het stadion.

Ook het fandorp blijft dicht bij het stadion. “Onze fans kunnen donderdag in een fotobooth een foto als aandenken aan de match maken en zich uitleven in vier opblaasbare voetbalanimaties zoals een FootTennis, FootBowling, FootPole en een Pannakooi”, vertelde marketing- en communicatiedirecteur Manu Leroy. “Ook hoofdsponsor ING doet zijn duit in het zakje en bezorgt de allerkleinste supporters van zijn klanten een onvergetelijke avond met een grootse Kids Village. Alles is klaar om onze Duivels naar hun vierde grote toernooi sinds 2014 te stuwen.”