Fellaini zet deur open voor terugkeer bij Rode Duivels: "Ik zou graag opgeroepen worden"

12 december 2019

18u46

Bron: Eleven Sports 14 Rode Duivels Keert Marouane Fellaini terug bij de Rode Duivels? De boomlange middenvelder, 32 intussen, staat alleszins niet weigerachtig tegenover een comeback, zo zegt hij in een interview bij Eleven Sports.

‘Big Fella’ zet de deur op een kier. “Ik heb 12 of 13 jaar bij de nationale ploeg gespeeld. Ik heb beslist ermee te stoppen, maar als ze me nu zouden oproepen... Ik zou niet weten wat ik zou doen. We zien wel, maar ik voel me goed op dit moment. Of ik twijfel? Twijfelen is een groot woord. Ik zou graag opgeroepen worden. Maar zoals ik al zei, het gaat goed met mij in China, dus we zien wel”, reflecteerde de middenvelder van Shandong Luneng in een interview bij Eleven Sports.

“Marouane gaf zijn leven voor de nationale ploeg”

Eind vorige maand, na de EK-loting, sprak VTM-analist Gilles De Bilde nog met de bondscoach over een eventuele terugkeer van Fellaini. “Marouane heeft zijn leven gegeven voor de nationale ploeg", zei de Spanjaard toen. “Ik zag nooit een speler die zo toegewijd het shirt van zijn land verdedigde. Zijn bijdrage was fantastisch. Als een speler beslist te stoppen als international, dan moeten we dat respecteren. Je moet terugkijken naar de herinneringen die hij ons schonk en hem niet proberen te overtuigen terug te keren”, aldus Martínez. Maar ook de bondscoach deed de deur nooit definitief dicht. “We hebben nog tijd. Tot maart wordt het een hoogst interessante periode, want zijn seizoen eindigt. Nadien kan hij nadenken. Maar op dit moment respecteren we de wensen van de speler.” (lees onder de video’s verder)

Fellaini kondigde op 7 maart dit jaar zijn afscheid aan bij de Rode Duivels. Hij deed dat toen met een post op Instagram. “Na twaalf jaar België vertegenwoordigd te hebben op het hoogste niveau, heb ik de beslissing genomen om te stoppen”, klonk het toen onder meer in zijn boodschap. Hij verzamelde 87 caps, waarin hij goed was voor 18 goals en vier assists. Hij was zo de eerste van de ‘Bronzen Belgen’ die afzwaaide. Keert de man van heel wat belangrijke goals nu op zijn stappen terug?

Felliani: “Ik keer ooit zeker terug naar de Jupiler Pro League”

Wat voor Fellaini wel al een zekere zaak is: ooit keert hij terug naar de Belgische competitie, waarin hij in het verleden doorbrak bij Standard. “Waarom niet? Ik heb nu nog twee jaar contract in China, we zien wel hoe het loopt. Als speler, of als iets anders... Maar het is zeker dat ik terugkeer naar de Belgische competitie. In welke rol weet ik niet. Ik ben nu in België, mijn familie is hier en ik voel me goed. Jammer van het weer hier, maar het is een mooi land waar het goed is om te leven. Heel mijn entourage woont hier. We zien wel, als speler, niet als speler... Ik weet het niet, maar ik keer zeker terug.”

“Mourinho is speciaal voor mij”

En een terugkeer naar de Premier League? De laatste dagen wordt Fellaini ook gelinkt aan Tottenham Hotspur. Zou José Mourinho, de nieuwe coach van de Spurs die als oefenmeester van Man United al zo hoog opliep met Fellaini, daar voor iets tussen zitten? “Hij is iemand die me altijd heeft gerespecteerd en gesteund in moeilijke momenten. Hij weet wat ik een ploeg kan bijbrengen. Hij heeft me, net als al mijn andere trainers, het vertrouwen gegeven, maar hij is speciaal voor mij en ik heb veel respect voor hem. Het is een grote trainer. Hij had het moeilijk bij United, maar doet het nu goed bij Tottenham. Ik wens hem het beste.”

“We sturen elkaar berichten en hebben elkaar al gebeld, ik wens hem veel succes. Dat ik naar Tottenham zou gaan? Ik zit goed waar ik zit. Verder ben ik nu op vakantie en daar geniet ik van, samen met mijn familie en mijn broers. Ik zie hen niet vaak, want China is best ver dus wil ik nu gewoon genieten.”

