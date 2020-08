Extra defensieve zorgen voor Duivels: ook Boyata haakt af, Vermaelen mag niet reizen uit Japan Redactie

31 augustus 2020

20u48 0 Rode Duivels Nog meer defensieve zorgen voor Roberto Martinez. Na Elias Cobbaut moeten ook Dedryck Boyata, Nacer Chadli en Divock Origi verstek laten gaan voor de Nations League-duels van de Rode Duivels. Vermaelen mag niet reizen uit Japan.

Puzzelwerk achterin voor bondscoach Roberto Martinez. Ook Dedryck Boyata zal er niet bij zijn in de wedstrijden tegen Denemarken (5/09) en IJsland (8/09). De Rode Duivel van Hertha Berlijn sukkelt met de achillespees. Na Elias Cobbaut is Boyata de tweede Duivel die in de defensie moet afhaken voor de Nations League-duels. Thomas Vermaelen van zijn kant heeft geen groen licht gekregen van de Japanse autoriteiten om af te reizen. Of de bondscoach een vervanger oproept voor de wedstrijden tegen Denemarken en IJsland is nog onduidelijk.