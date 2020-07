Exact twee jaar geleden: de tien mooiste seconden uit de Belgische voetbalgeschiedenis TLB/VDVJ

02 juli 2020

In tien seconden (9,94 om exact te zijn) naar de hemel. De 3-2 van Nacer Chadli tegen Japan staat in het geheugen élke Belgische voetbalfan gegrift. Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de Rode Duivels opstonden uit de doden op het WK in Rusland, met één van de beste counters ooit als kers op de taart. Via Courtois, De Bruyne, Meunier en een ‘dummy' van Lukaku viel de bal voor de linker van Chadli en de rest is geschiedenis.

Ik heb die goal nog veel herbekeken. Ik kon niet anders. Iedereen toont me de hele tijd de beelden. (lacht) Als mensen me aanspreken in de winkel, gaat het alleen maar over Japan Nacer Chadli