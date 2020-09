Eerste helft van Doku kan Mulder niet bekoren: “Ze hadden hem meer moeten betrekken én hij had zich beter moeten aanbieden” Redactie

08 september 2020

22u12

Bron: VTM 0

Jérémy Doku (18) kreeg tegen IJsland zijn eerste basisplaats als Rode Duivel. Jan Mulder keek uit naar de prestatie van de jonge winger van Anderlecht, maar die kon niet écht overtuigen voor de pauze. “Dat IJsland twee kansen kreeg, lag ook aan het tempo van de Belgen", aldus Mulder. “Ook aan het tempo in aanvallend opzicht. De bondscoach zei zelf dat hij Doku opstelde omdat hij de enige is die de verdediging (van IJsland) kan ontrafelen. Maar wat gebeurt er? Hij kreeg geen bal. En dan die verschrikkelijke balaanname (zie video boven)...Die jongen was compleet gedesillusioneerd. Bij Anderlecht geven ze hem de bal, hier krijgen Kevin (De Bruyne, red.) en Dries (Mertens, red.) die. Dat is toch verkeerd gezien. Ze hadden hem meer moeten aanspelen en hij had zich beter moeten aanbieden.”

