Eenzame Romelu Lukaku vanuit quarantaine: "Het is zwaar, ik mis mijn zoontje. Gisteren werd ik bijna gek” MDRW/XC/KTH

19 maart 2020

19u37 0 Coronavirus Romelu Lukaku (26) en zijn Inter-ploegmakkers zitten momenteel al negen dagen in quarantaine. In een videogesprek met ex-Arsenal-spits Ian Wright vertelt de Rode Duivel over zijn situatie. “Ik mis mijn zoon.”

“Gisteren werd ik bijna gek. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet winkelen. Ik zit opgesloten”, aldus Romelu Lukaku vanuit zijn appartement in Milaan. “Ik zit hier intussen al negen dagen.”

Ik moet extra voorzichtig zijn. Mijn mama heeft diabetes, dus ik kan straks niet snel naar huis gaan en haar een knuffel geven Romelu Lukaku

De Rode Duivel mist vooral het contact met zijn familie. “Ik mis het normale leven. Bij mijn mama zijn, bij mijn zoon, bij mijn broer. Het contact met mensen van wie je houdt. Het is bad, men. Je kan zelfs geen contact hebben met een normale mens. Ik moet extra voorzichtig zijn

“Mijn mama heeft diabetes. Dus ik kan niet eens naar huis gaan en haar een knuffel geven. Mams komt niet meer buiten. Mijn broer en ik zeiden direct: jij gaat niet meer op stap. Geen denken aan. Ze komt in de tuin. En ’s avonds, als het donker is, kan ze een luchtje gaan scheppen, maar niet meer dan dat.”

Toch zorgt Inter, zijn werkgever, goed voor zijn spelers. “Ze hebben me een fiets gebracht. Weet je, in Milaan leven alle spelers in het centrum. In kleine appartement. Ik heb niet veel ruimte. Woensdag in de group chat vroegen ze ons: wie heeft er geen fiets of loopband thuis. Veel spelers antwoordden: ik, ik, ik. Twee uur later stond ze daar met een fiets aan de deur.”

“Ze brengen me ook elke dag eten. Ik sta op een strikt dieet: vis, groenten. Om 12u ’s middags zenden ze iemand van het trainingscomplex om lunch rond te brengen.”

Lukaku hoopt uiteraard ook zo snel mogelijk op het veld te staan. “Natuurlijk mis ik de trainingen en het voetballen in grote stadions. Op momenten als deze waardeer je pas wat je hebt. Ik prijs mij terecht heel gelukkig. Zeker als je weet waar ik vandaan kom.”