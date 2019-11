Eén verlies in 40 matchen: sinds kwalificatiecampagne WK 2014 deed niemand beter dan onze Rode Duivels in voorrondes YP

20 november 2019

De Rode Duivels sloten gisteren hun EK-kwalificatiecampagne af met een historische 30/30 en het is niet voor het eerst dat onze nationale ploeg het uitstékend doet in de kwalificaties voor een groot toernooi. Sinds 2014 werd er in 40 wedstrijden die er in de aanloop naar zo’n groot toernooi toe doen liefst 34 keer gewonnen. Er werd ook vijf keer gelijkgespeeld en slechts één keer werd er verloren. Op 12 juni 2015 gingen we met 1-0 de boot in tegen Wales. Onderstaande tabel wijst uit dat we het van alle Europese toplanden het beste doen, al moet het ook gezegd dat we twee wedstrijden meer speelden dan dichtste achtervolgers Duitsland en Spanje.