Een straf record, het verhaal achter zijn voornaam en 80 (!) goals in één seizoen: 27 weetjes over de jarige Romelu Lukaku

13 mei 2020

08u00 0 Rode Duivels Romelu Lukaku blaast vandaag 27 kaarsjes uit. Wij zochten voor elk levensjaar van de Rode Duivel een weetje op.

1. Lukaku deelt zijn geboortedag met niemand minder dan Emma Meesseman. De leading lady van het Belgische vrouwenbasketbal is net als de Inter-spits geboren op 13 mei 1993.

2. Ooit afgevraagd vanwaar de naam Romelu komt? De voornaam van de Rode Duivel bestaat uit drie lettergrepen: Ro-me-lu. Dat zijn telkens de eerste twee letters van alle namen van zijn vader, Roger Menama Lukaku.

3. Op zijn zevende had Lukaku al schoenmaat 38, op zijn 27ste is de Rode Duivel ‘gestrand’ op maatje 47.

4. Dat voetballen in de familie zit is nog een understatement. Niet alleen vader Roger, maar broer Jordan (Lazio) is profvoetballer. Ook neef Boli Bolingoli voetbalt. Hij voetbalde enkele jaren bij Club Brugge en is nu actief voor Celtic in Glasgow.

5. Niet Anderlecht, maar Rupel Boom was de eerste ploeg waarbij Romelu Lukaku tegen een bal trapte. De Rode Duivel begon er op zijn 6de. Nadien voetbalde hij ook nog bij Wintam en Lierse alvorens bij Anderlecht te belanden.

6. Geen populairder voetbalspel dan FIFA. In zijn jeugdjaren was Romelu tuk op het voetbalspel op de Playstation. Zijn vaste ploeg: Chelsea.

7. Na de financiële perikelen bij Lierse halverwege de jaren 2000 was het voor Lukaku uitkijken naar een nieuwe ploeg. Papa Roger wilde zijn oudste zoon oorspronkelijk naar Standard zien gaan, maar uiteindelijk kwamen de Lukaku’s bij Anderlecht terecht.

8. Bij Anderlecht ontwikkelde Lukaku zijn neus voor goals nog meer. Als 15-jarige scoorde hij 80 goals in één seizoen. Het jaar nadien mocht hij prompt bij de U19 beginnen.

9. Hét grote idool van Lukaku: Didier Drogba. De Ivoriaan inspireerde de Rode Duivel in zijn jeugdjaren zodanig, dat Lukaku bij elk doelpunt vierde zoals zijn idool. Rug naar het publiek, duimpjes achter het hoofd, wijzend naar zijn rugnummer. Later zou Lukaku nog samenspelen met Drogba bij Chelsea.

10. Lukaku durfde wel eens snoepen in zijn jeugdjaren. Zo vertelt voormalig trainer Steve De Buyser: “Ik had liefst 12 kilo schepsnoep voor de ploeg meegenomen. Romelu’s zak was al heel snel op, hoor. Snoepen dat die kon, niet normaal.”

11. Zijn allereerste goal als profvoetballer scoorde Lukaku op 22 augustus 2009. Zijn rugnummer toen: 36.

12. In 2010 kwam Lukaku ook naast het voetbalveld op tv. In ‘De School van Lukaku’ volgde Eén de toekomstige Rode Duivel in het Sint-Jan Berghmanscollege in Brussel.

13. Na passages bij Chelsea, West Brom, Everton en Manchester United heeft Lukaku 113 goals op de teller in de Premier League. Daarmee is hij 19de op de all-time topschutterslijst in Engeland.

14. Na 27 jaar zwaaide Sir Alex Ferguson bij Manchester United af met een wedstrijd tegen West Brom. Het werd 5-5 na een hattrick van... Romelu Lukaku.

15. De notoire FIFA-speler van weleer houdt het nu vooral bij Call of Duty. Lukaku gamet geregeld met Lyon-ster Memphis Depay, zo vertelde hij in een Instagram Live met Kat Kerkhofs twee weken geleden.

16. Zijn grootste idool bij Inter? Spitsvoorganger Adriano.

17. Dat Lukaku’s talent met de bal groot is, dat weten we ondertussen. Maar wist u dat onze Rode Duivel ook een fameuze talenknobbel heeft? Zo kan hij zichzelf maar liefst in 7 talen vlotjes uitdrukken: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans en Lingala.



18. José Mourinho haalde Romelu Lukaku naar Chelsea én naar Manchester United. Lukaku heeft een goeie band met de Portugees en noemt ‘The Special One’ steevast ‘The Boss’.

19. Iedereen herinnert zich het reclamefilmpje van Kinder Bueno, maar wist u ook dat Lukaku ooit voor een automerk poseerde? De Rode Duivel maakte reclame voor Seat, in bloot bovenlijf.

20. Fysiek imposant was Lukaku ook al op jongere leeftijd. Zo doen er verhalen de ronde dat de Rode Duivel op zijn vijftiende al vlot 100 kg kon bankdrukken.

21. Lukaku’s beste vriendin? Mama Adolphine. Toen hij scoorde in de verlengingen van de achtste finales op het WK in 2014 riep hij ‘Je t’aime, mama’ in de camera. Hij maakt bij de viering van zijn doelpunten ook geregeld een A-teken met zijn vingers ter ere van zijn moeder.

22. Toen Lukaku op zijn eerste persconferentie bij Anderlecht ten tonele verscheen, kwam hij opdagen in een trui van Def Jam records. Het artiestenlabel dat onder meer Run DMC, Justin Bieber en Kanye West nog onder dak had.

23. Er loopt ook een heuse lookalike van Lukaku rond in de rapscène. Zoek gerust even Stormzy op. De Engelstalige rapper lijkt als twee druppels water op de Rode Duivel. Een Ierse krant vergiste zich ooit zelfs schromelijk en publiceerde een foto van Stormzy in een United-shirt, terwijl het ‘Big Rom’ had moeten zijn.

24. Dat Romelu Lukaku de topschutter aller tijden van de nationale ploeg is, weet iedereen wel. Maar tegen welke ploeg rondde de spits alweer de kaap van de 50 goals? ‘t Zou zomaar een vraag kunnen zijn op een sportquiz. Het antwoord: San Marino. Lukaku zit op dit moment aan 52 interlandgoals.

25. Lukaku heeft nog altijd een straf record achter zijn naam staan. De spits is tot op vandaag de jongste doelpuntenmaker in de Europa League. Op 17 december 2009 scoorde hij met Anderlecht twee keer tegen Ajax. Hij was toen 16 jaar en 218 dagen oud.

26. Als Lukaku een spitsbroer zou mogen kiezen, dan zou zijn keuze - ietwat verrassend - niet vallen op zijn idolen Drogba of Adriano. Hij zou voor Thierry Henry of Nicolas Anelka gaan.

27. Lukaku gaf eerder dit jaar aan dat hij op een dag zeker zal terugkeren naar Anderlecht. De fans van paars-wit moeten wel nog wat geduld uitoefenen, tot seizoen 2028-2029 om precies te zijn. “Op mijn 34ste zal ik terugkeren, denk ik”, zei Lukaku op Instagram.



