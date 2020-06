Een slaapexpert, aparte diëten en nog veel meer: hoe Rode Duivels klaargestoomd worden voor EK 2021 KDW/ODBS

19 juni 2020

08u03

Bron: VTM NIEUWS 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Rode Duivels Er volgt voor de Rode Duivels een voetbalmarathon in aanloop naar het EK volgende zomer. Met nauwelijks een rustperiode tussen nu en de start van het toernooi, wacht de medische staf een forse uitdaging De Bruyne en co zo fit mogelijk aan de aftrap te brengen. Bondsdokter Kris Van Crombrugge en fysiotherapeut Lieven Maesschalck leggen bij VTM NIEUWS de plannen uit.

“Zowel de clubs als de nationale ploegen moeten preventief werken om een verrekking of scheur te vermijden”, aldus Maesschalck. “Er is een constante wisselwerking en opvolging, van waaruit we trainingen individueel aanpassen, we hen aparte diëten of supplementen voorschrijven, We werken nu ook samen met een slaapexpert. Om zich fit te voelen, is goed slapen haast even belangrijk als trainen. Op allerlei vlakken voeren we onderzoeken uit, om ze de foutenmarge te minimaliseren. We zullen een heel jaar bezig zijn met de Duivels op te volgen en raad te geven in het belang van de speler. Roberto (Martínez, nvdr) is daar ook de ideale trainer voor.”

Van Crombrugge: “De Bruyne nu pak positiever”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook Van Crombrugge hamert op het belang van Roberto Martínez. “Hij volgt onze adviezen tot onze tevredenheid nauwgezet op. Bovendien is hij er ook niet de trainer naar om spelers nog eens extra te isoleren. Het familiale gebeuren is belangrijk, vooral voor hun mentale gezondheid en rust”, aldus de bondsdokter, die onder andere bij De Bruyne een gemoedswissel vaststelt. “In het verleden liep hij er niet altijd even positief bij, maar op het laatste WK was hij bijzonder gemotiveerd. Dankzij de geoptimaliseerde omstandigheden waarin Kevin zich perfect kan terugvinden. De nationale ploeg is voor hem nu pure ontspanning.”

Lees ook. Als De Bruyne álles speelt, start hij het EK met meer dan 100 matchen in de benen: “Dat ze de 5 wissels doortrekken” (+)