Eén jaar extra, al vindt fel bebaarde Eden Hazard het toch vooral jammer dat het EK niet doorgaat: “Ik was zéker klaar geraakt” DMM

25 maart 2020

19u53

Bron: RTBF 0 Rode Duivels Neen, opgelucht was hij niet toen bekend raakte dat het EK met een jaar wordt uitgesteld. Eden Hazard was er sowieso klaar voor geweest. “Ik had misschien wat ritme gemist, maar kwaliteit gaat nooit verloren, hé.”

Het zijn bijzonder moeilijke dagen in Spanje. Het aantal corona-doden is er sinds vandaag groter dan in China. Net als bij ons ligt het openbare leven er stil. Ook van voetbal is er geen sprake mee. De Spaanse competities zijn tot nader order opgeschort. Rust dus voor alle spelers van Barcelona en Real Madrid. Al gaat de revalidatie van Eden Hazard gewoon verder.

De Rode Duivel vertelde bij RTBF hoe zijn situatie er momenteel uitziet. Hazard blijft binnen in zijn huis in Madrid. Samen met zijn vrouw en vier kinderen. En opvallend ook met een ondertussen flink uit de kluiten gewassen baard. “Alles gaat goed, maar het is ook hier afwachten. Ik had gisteren Zidane aan de lijn en ook hij weet het niet. Hopelijk krijgen we nog een einde van de competitie, anders zal dat toch een teleurstelling zijn.”

Teleurgesteld was de kapitein van de Rode Duivels ook met het uitstel van het EK. Dat ondanks zijn enkelblessure. Hazard was na een operatie aan een race tegen de klok bezig om fit te geraken. “Ja, het is jammer. Ik had verwacht er sowieso bij te zijn. Het is goed voor mijn enkel, maar ik zou klaar geweest zijn. Ik heb de voorbije weken veel werk in mijn revalidatie gestoken.”

Ik vind het vooral jammer voor de fans. De hele wereld zat te wachten op dit toernooi, maar er zijn nu andere prioriteiten. Eden Hazard over de afgelasting van het EK

Hazard kan ondertussen weer vlot stappen. De 29-jarige dribbelaar had verwacht binnen een dikke maand weer in vorm te zijn. “Ik zou het EK gehaald hebben, wat er ook gebeurde. Misschien dat ik wat matchritme zou missen, maar kwaliteit gaat nooit verloren, hé. Ik vind het vooral jammer voor de fans. De hele wereld zat te wachten op dit toernooi, maar er zijn nu andere prioriteiten.”

Een extra jaar betekent wel dat alle Rode Duivels wat ouder worden. Al ziet de kapitein van de ploeg dat liever positief. “Het klopt dat onze verdedigers geen 20 jaar meer zullen zijn, anderzijds is het een jaar extra ervaring. Ik krijg nog een jaar om sterker te worden. Romelu ook. Ik maak me geen zorgen. We zijn allemaal profs. Dat komt wel goed.”

Tot slot nog even terug naar het coronavirus. “Ik blijf thuis, er komt niemand. Dus ik denk niet dat ik snel besmet zal raken”, vertelt Hazard bij RTBF. “Toch ben ik zoals iedereen ook een beetje bang. Ik wil het niet doorgeven aan anderen. Ik maak me net als andere mensen zorgen om zwakkeren in problemen te brengen. Laat iedereen dus voorlopig thuis blijven. Daarna kunnen we weer wedstrijd en plezier hebben.”