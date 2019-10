Eden Hazard schetst mentaliteit Duivels: “We kunnen altijd nog beter, ook al is het al goed” NQ

13 oktober 2019

18u34

Bron: VTM NIEUWS 1 Rode Duivels Met een puntgave assist krikte Eden Hazard in Nur-Sultan zijn stats wat op, al onthouden we ook zijn rabona vlak voor de pauze (zie video onderaan). De Belgische kapitein over de komende uitmatch in Rusland, het EK en de mentaliteit van deze Duivels.

De cijfers zijn fenomenaal?

“Ja ze zijn niet slecht, maar ze kunnen nog beter. Ik denk dat we naast die cijfers, een goede mentaliteit getoond hebben. We hadden kunnen zeggen dat het slechts een “vriendschappelijke wedstrijd” was. Maar we hebben getoond dat we altijd zin hebben om te winnen en om beter te doen. Vandaag was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben ze makkelijker gemaakt door goed te bewegen en er alles aan te doen om de match te winnen.”

Hoe werkt dat in deze goede groep met de coach en jou als kapitein?

“Het is de hele groep die zich goed voelt. De trainer maakt bepaalde keuzes en iedereen respecteert niet. We winnen veel en dan is het natuurlijk makkelijker om zijn keuzes te aanvaarden. De dag dat we een wedstrijd verliezen, zullen we merken of we een echte ploeg zijn. Het klopt dat we vrienden zijn, zelfs buiten het veld. En dat zie je ook op het veld. We zijn altijd blij om samen te spelen en te winnen. Het gaat goed met de nationale ploeg, maar we zullen beoordeeld worden op de belangrijke matchen tijdens het EK. Dan moeten we er staan.”

Er is veel concurrentie binnen de groep?

“Dat is ook wat de ploeg vooruit stuwt, die concurrentie. Als we altijd dezelfde elf zouden hebben die spelen is dat ook moeilijk voor de jongens die spelen. Dan zouden we onszelf niet in vraag stellen. We moeten aan honderd procent presteren, want er zijn weinig zekerheden. De trainer heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid in, want hij leidt zijn groep goed. Nu hebben we nog enkele wedstrijden om het EK voor te bereiden en daarin moeten we nog aan enkele details werken. We kunnen altijd nog beter, ook al is het al goed.”

Maar eerst Rusland?

“We kennen de Russen natuurlijk en dat is geen makkelijke tegenstander. De laatste wedstrijden tegen hen waren goed, maar we hebben er ook al 3-3 tegen gespeeld (28/03/2017) en het is nooit makkelijk om daar te winnen. Wij moeten klaar zijn, want we willen alle wedstrijden winnen.”