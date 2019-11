Eden Hazard kijkt al vooruit naar het EK: “We willen over zoveel mogelijk wapens in ons spel kunnen beschikken” Redactie

18 november 2019

17u40 0 Rode Duivels Daags voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus stond niemand minder dan Eden Hazard de pers te woord. De kapitein van de Rode Duivels was zaterdag samen met broer Thorgan de boeman van de Russen. Morgen wil hij tegen Cyprus 30 op 30 pakken.

Een galamatch, meer wordt het morgenavond niet voor de Rode Duivels tegen Cyprus. De kwalificatie voor het EK is al lang binnen, de groepswinst is sinds zaterdag veilig gesteld. Rest nog een historische 30 op 30. In dat opzicht staat er morgen dus wel nog íets op het spel in het Koning Boudewijnstadion.

“Het belangrijkste was om ons te kwalificeren. Nu kunnen we 30 op 30 halen. Het gebeurt zelden dat een ploeg daar in slaagt en dat is nu dus zeker ons doel. We gaan de match tegen Cyprus in functie daarvan aanpakken. En natuurlijk willen we goals scoren. Voor de fans, voor de familie, voor de coach.”

De kapitein van de Rode Duivels doet de laatste weken de kritiek verstommen. Hazard was matig aan het seizoen begonnen bij Real Madrid, maar komt nu stilaan onder stoom. Met dank aan de Rode Duivels. “Natuurlijk heb ik op dit moment meer ervaring bij de Rode Duivels dan bij Real Madrid. Ik ken de spelers hier beter dan die bij Real. We zijn hier al lang één groep en kennen elkaar goed.”

“De basis van de ploeg is altijd dezelfde gebleven, maar ook bij een club komen de automatismen snel. Je traint elke dag samen. Bij welke ploeg het meest kwaliteit zit? (lacht) Misschien moeten de Rode Duivels eens tegen Real Madrid spelen. Dat zou een leuke match worden. Of ik dan mee zal doen? Neen, ik zal wel voor ref spelen (knipoogt).

Feit is dat de Rode Duivels op zoek zijn naar een referentiematch en dat die er in de voorbije kwalificatiecampagne niet écht is geweest. De vraag is dan ook of de Rode Duivels er op vooruit zijn gegaan sinds hun derde plaats op het WK vorig jaar. “Ik vind dat moeilijk om te zeggen", aldus Hazard. “Dat is afhankelijk van de resultaten. Als we nu 30 op 30 halen, zijn we beter dan ooit. Als we op het EK vierde worden, dan zijn we minder goed dan op het EK.”

“Er is vooral een jaar extra ervaring bij gekomen. Er zijn ook jongere spelers die komen duwen voor hun plaats. Vooral mentaal zijn we nog wat gegroeid. We vatten elke match aan om te winnen. Dat komt automatisch als je bij de beste ploegen ter wereld speelt.”

“Als we écht beter willen worden, dan is het vooral ook goed om ons aan te kunnen passen. Hoe meer facetten van het spel we kunnen spelen, hoe meer wapens we in huis hebben. Die dingen proberen we nu te leren. We hebben nog zes maanden tot het EK. De bedoeling is om met zoveel mogelijk wapens te kunnen starten.”

Overigens bekende Hazard ook met een revanchewedstrijd tegen Frankrijk in het hoofd te zitten. “Ja, daar denk ik zeker over na. We zien wel wanneer, maar ik hoop op een wedstrijd tegen hen in de laatste fasen van het toernooi. Het zal dan twee jaar geleden zijn dat we van hen verloren op het EK. We zijn nog altijd ontgoocheld over hoe het toen gelopen is. Het zou een plezier zijn om tegen hen te spelen en revanche te kunnen nemen.”

Tot slot nog een leuke uitsmijter toen een journalist vroeg naar de voetbalgenen bij de familie Hazard. “Het zou een droom zijn als één van mijn kinderen ook voor de Rode Duivels zou spelen, ja”, glimlachte de Rode Duivel. “Mijn oudste is nu 8 jaar. Als hij écht goed is, dan kan hij binnen een jaar of 9 met mij samen op het veld staan. Tegen dan ben ik 36. (lacht) Moet mogelijk zijn.”