Eden Hazard brengt zijn vrije dag door bij club uit... Derde Amateur

17 november 2019

De Rode Duivels genoten vandaag van een vrije dag, nadat ze vannacht teruggekeerd zijn uit Rusland. Eden Hazard koos niet voor platte rust, maar de aanvoerder trok naar het veld van RCS Braine. De eerste ploeg van Hazard speelde vanmiddag in Derde Amateur tegen PAC Buzet en won met 2-1. Thierry Hazard, de vader van de broertjes, is sportief directeur bij de ploeg en Sébastien Delferière is er voorzitter. Dinsdag spelen de Rode Duivels nog een laatste EK-kwalificatiematch, op eigen veld tegen Cyprus.