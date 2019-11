Eden en Thorgan op jacht naar broers Braine, ook over de grens heen nestelt paar zich in fraai rijtje namen Redactie

18 november 2019

06u55 0 Rode Duivels In de geschiedenis tellen we negen broederparen die ooit samenspeelden in de nationale ploeg. Pierre en Raymond Braine kwamen het vaakst samen in actie: 29 keer in de jaren 20. Bij die gezamenlijke optredens waren ze goed voor twintig goals. Eden en Thorgan Hazard zijn op weg beter te doen: ze zitten aan dertien interlands waarin ze samenspeelden, en scoorden daarin elf goals.

VANDERSTAPPEN

Charles: 1904-1907 - 5 caps en 0 goals

Gustave: 1905-1908 - 4 caps en 0 goals

CAMBIER

Arthur: 1907 - 1 cap en 0 goals

Charles: 1904-1914 - 23 caps en 3 goals

FEYE

Marcel: 1907-1910 - 5 caps en 0 goals

René: 1906-1907 - 5 caps en 4 goals

BRAINE

Pierre: 1922-1930 - 46 caps en 4 goals

Raymond: 1925-1939 - 54 caps en 26 goals

SULON

Albert: 1965-1967 - 6 caps en 0 goals

Gérard: 1964-1965 - 6 caps en 0 goals

MILLECAMPS

Luc: 1979-1983 - 35 caps en 0 goals

Marc: 1980-1982 - 6 caps en 0 goals

MPENZA

Emile: 1997-2009 - 57 caps en 19 goals

Mbo: 1997-2007 - 56 caps en 3 goals

LUKAKU

Romelu: 2010-2016 - 84 caps en 52 goals

Jordan 2015-2017 - 8 caps en 0 goals

HAZARD

Eden: 2008-2019 - 105 caps en 32 goals

Thorgan: 2013-2019 - 25 caps en 4 goals

Eden Hazard zit aan 32 goals in 105 interlands, Thorgan aan 4 doelpunten in 25 matchen. Samen maakt dat 36 goals in 130 interlands. Internationaal zijn er slechts zeven broers met meer matchen achter hun naam. drie broers troffen meer raak. Slechts één broederpaar verzamelde meer caps én schoot vaker raak: de Charltons.

Meeste caps

1. Kolo en Yaya Touré Ivo 221

2. Frank en Ronald de Boer Ned 179

3. Patrik en Daniel Andersson Zwe 170

4. Wilson, Jerry en Johnny Palacios Hon 165

5. Vasili en Aleksei Berezutsky Rus 159

6. Gary en Phil Neville Eng 144

7. Bobby en Jacky Charlton Eng 141

8. Eden en Thorgan Hazard Bel 130

Meeste interlandgoals

1. Bobby en Jacky Charlton Eng 55

2. Karlheinz en Michael Rummenigge Dui 45

3. Fritz Walter en Ottmar Walter Dui 43

4. Socrates en Rai Bra 37

5. Eden en Thorgan Hazard Bel 36