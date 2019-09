Eden en Thorgan haken af: geen broers Hazard tegen San Marino en Schotland DMM

03 september 2019

17u08 0 Rode Duivels Geen broers Hazard voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Schotland. Beide spelers haakten geblesseerd af bij de Rode Duivels.

De twee spelers geraken niet speelklaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels in en tegen San Marino (vrijdag 6 september in Serravalle) en Schotland (maandag 9 september in Glasgow). Ze sukkelen met respectievelijk een dij- en een ribprobleem en hebben de selectie intussen verlaten.

De broers Hazard speelden afgelopen weekend niet mee bij respectievelijk Real Madrid (2-2 in Villarreal) en Dortmund (3-1 verlies bij Union Berlijn). “We zien onze kapitein dinsdag”, vertelde Martinez bij de voorstelling van zijn selectie. “De wedstrijd tegen Schotland is pas op 9 september. We zullen zien of hij het haalt. Voor zijn broer Thorgan geldt hetzelfde. Hij heeft een ribprobleem en traint bij Dortmund individueel. We zullen dinsdag zien hoe hij het stelt.”

Vincent Kompany (RSC Anderlecht), Timothy Castagne (Atalanta) en Axel Witsel (Borussia Dortmund) liggen ook in de lappenmand. Eerder haakte Koen Casteels (Wolfsburg) af door een scheurtje in het rechterkuitbeen. Martinez riep maandag Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) op als zijn vervanger. Het is nog niet duidelijk of de broers Hazard vervangen worden.

België heeft na vier wedstrijden het maximum van 12 punten en leidt daarmee in groep I voor Rusland (9 op 12), Kazachstan en Schotland (6 op 12), Cyprus (3 op 12) en San Marino (0 op 12). De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020.

⚽ @hazardeden10 & @HazardThorgan8 left us. Both are injured and not able to play against San Marino and Scotland #EURO2020 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link