Duivels scoren in Britse media: “Alsof Schotten met z’n allen op zoek waren naar een gat in het veld om in te schuilen” ODBS/GVS

10 september 2019

06u00 1 Rode Duivels Veel lof in de Britse media voor onze Duivels. Die geregeld patriottistische pers maakte een diepe buiging voor dat “extravagant getalenteerd België”. Met veel mooie woorden voor Lukaku en natuurlijk De Bruyne. En de fans van Schotland. “Knap dat zij na de pauze nog opdaagden in plaats van de pub in te duiken.”

Daily Mail: “Niemand doet beter dan Lukaku”

Voor de wedstrijd tweette ‘Scotrail’ fier dat ze 6.000 Schotten via het openbaar vervoer veilig tot in Hampden gebracht hadden. “Maar de enige keer dat die fans liever treinpech wensten, moet vanavond geweest zijn”, lees je in het Engelse ‘Daily Mail’, waar het verslag van de wedstrijd op de kop van de site prijkte. “Voor de aftrap was er wat te doen rond een uitspraak van Youri Tielemans, die Schotland durfde te vergelijken met San Marino. Beiden even defensief. Maar net als vrijdag scoorde het extravagant getalenteerde België vier keer. Als er iemand ontzet moet zijn na de quote van Tielemans, is het San Marino wel.”

‘Daily Mail’ vraagt zich af waar de agressieve, fysieke of prikkelbare Schotten van weleer gebleven zijn. “Er werden amper fouten gemaakt. Hoezo, ‘bravehearts’? Wanneer de ref dan toch eens geel gaf, was dat voor O’Donnell wegens een Schwalbe... De Schotten achtervolgden een avond lang schaduwen en waren niet bij machte ook maar een voet naast hun superieure opponenten te zetten. Voor elk beetje deftig voetballand, is dit Schotland een droom om tegen te spelen. Passief, technisch inferieur, kaas met gaten achterin. Zoals toen ze Lukaku na negen minuten kwijt waren bij een verwoestende counter. De eerste Belgische aanval zorgde meteen voor onherroepelijke schade.”

De Belgische fans achter de goal juichten, maar niet overdadig. Ook zij zagen dat dit kinderspel was. Daily Mail

“De Bruyne speelde alles kapot, Lukaku is zo’n typische voetballer die ervan houdt te spelen tegen Schotland. Al speelt hij waarschijnlijk tegen iedereen graag - op Cagliari na. De 0-1 was zijn 32ste interlandgoal sinds augustus 2016. Niemand die beter doet. In die eerste helft leek het wel alsof de Schotten op zoek waren naar een gat in het veld, om daar met z’n allen in te schuilen. De Belgische fans achter de goal juichten, maar niet overdadig. Ook zij zagen dat dit kinderspel was. Een trainingsmatch voor de Belgen. Knap dat de ‘Tartan Army’ nog opdaagde voor de tweede helft en niet de pub introk. De Duivels toonden medelijden na de rust, dan toch een ook menselijk gelaat. Niet langer genadeloos in de zestien. Maar als er iemand nog zijn goaltje verdiende, was het De Bruyne wel.”

The Scotsman: “Verbazingwekkende De Bruyne”

“Rode Duivels. Geel Gevaar. Noem hoe je ze wil. België maakte haar naam en status waar en bezorgde de machteloze Schotten een onheilspellende nederlaag. Ze konden zich veroorloven zonder Eden Hazard en broer Thorgan af te zakken, en toch kregen ze het voor elkaar om het arme Schotland zoveel angst te bezorgen. Want er was Kevin De Bruyne, als hij fit blijft pakt Manchester City een nieuwe titel. Wat jammer dat Hampden maar halfvol zat. Degenen die waren weggebleven, misten de klasse van een verbazingwekkende De Bruyne. En er was Romelu Lukaku, een monster van een spits. Zijn mijlpaal, die 50ste treffer, zal ongetwijfeld snel volgen.”

BBC Sport: “Wie heeft Eden nodig als je Kevin hebt”

“Kevin De Bruyne inspireerde België dat het tot een brute nederlaag kwam voor Schotland. Wie heeft Eden Hazard nodig als je over de bovennatuurlijke schittering van De Bruyne kan beschikken. Bovendien was de defensie van de thuisploeg wanhopig zwak. De Schotten werd gepakt op de counter. Naïef en volkomen roekeloos. Incompetent. Maar De Bruyne... Een masterclass. Bewegingen, tempo en inzicht. Zijn heerlijke finish in het slot van de match luisterde z’n prestatie op.”

L’Équipe: “En dat zonder Hazard”

Ook het Franse L’Équipe bewierookte de match van De Bruyne. “Met drie beslissende passes en een geweldig doelpunt was hij de grote man. Geweldig geïnspireerd. De eerste voor Lukaku op een dienblad. Het doelsaldo van de Belgen in deze groep zegt alles: 19 goals voor, eentje tegen. En dat zonder de broers Hazard, Witsel en Kompany. Ook Denayer (verdediger van Lyon, nvdr) moest in laatste instantie afhaken met pijn aan de knie. ‘s Werelds nummer één op de FIFA-ranking doet naar hartenlust vertrouwen op, lanceert jongeren (vanavond Yari Verschaeren en Benito Raman), terwijl Thibaut Courtois de ‘clean sheets’ opstapelt: zijn 43ste in 76 interlands.”