Duivels maken ondanks vroege achterstand brandhout van Cyprus en pakken historische 30/30 YP

19 november 2019

21u31 56 België BEL BEL 6 einde 1 CYP CYP Cyprus Rode Duivels Zo, de verplichte nummertjes zitten erop. De Rode Duivels klopten vandaag Cyprus ondanks een vroege achterstand met 6-1, waardoor ze een historische 30/30 lieten noteren in een EK-kwalificatiecampagne. Laat het echte werk, komende zomer, nu maar komen.

Nooit gedacht dat we dit zouden moeten schrijven, maar de Rode Duivels begonnen hun aangekondigde feestavond met een (kleine) valse noot. Na een matige bal van Eden Hazard trokken de Cyprioten snel naar voor en een schot van Ioannou later was de derde tegentreffer in deze kwalificatiecampagne een feit. Extra zuur voor Simon Mignolet, die net als Jason Denayer, debutant Elias Cobbaut, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Yannick Carrasco en Christian Benteke nog eens zijn kans kreeg van Roberto Martínez. Maar dat zelfs zijn veredeld B-elftal dit nog zou rechttrekken, daar twijfelde niemand aan.

Benteke was de eerste die zijn naam op het scorebord schoot, nadien was het twee keer de beurt aan Kevin De Bruyne. Al mochten we voor de 2-1 toch vooral Cypriotisch doelman Michael bedanken, want zo’n blunder krijg je dezer dagen nog maar zelden te zien op internationaal niveau. Eden Hazard bood kort voor rust een bedrijvige Carrasco (die een voet had in drie van de vier goals) ook nog de 4-1 aan. En dan waren we nog maar halfweg.

Want ook na de pauze ging het festijn gewoon verder. Carrasco trof van dichtbij de paal, waarna Christoforou wel erg knullig in zijn eigen doel schoot. Na een vlijmscherpe counter mocht Benteke op aangeven van De Bruyne nog zijn tweede goal maken. Martínez haalde Eden en Kevin voortijdig naar de kant, waardoor het niet eens zo onlogisch was dat er niet meer gescoord werd. Maar dat hoefde ook niet meer, want naast de beste verdediging hebben de Duivels na vanavond nu ook de beste aanval uit de hele EK-kwalificatiecampagne. Tijd om te gaan oogsten volgende zomer, toch?