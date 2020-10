Dubbele domper: Duivels verliezen op Wembley en zien aanvoerder De Bruyne uitvallen YP/ODBS

11 oktober 2020

19u51 28 Engeland ENG ENG 2 einde 1 BEL BEL België Rode Duivels Een onnodige nederlaag. De Rode Duivels gingen voor het eerst onderuit sinds het verlies in Zwitserland (5-2) in november 2018. Ondanks een vroege voorsprong via Lukaku. Maar twee domme tegengoals zorgden voor averij: 2-1. In de Nations League moet België Engeland nu voor zich dulden.

Hamvraag voor de match: wie zou de gekwetste Hazards vervangen op links? Martínez gaf Carrasco het vertrouwen om te opereren in de rug van Lukaku, Castagne depanneerde net als tegen Ivoorkust tegen zijn voet als wingback. Een keuze die de bondscoach zich niet zal beklaagd hebben. Na twaalf minuten had Carrasco er al eentje binnenliggen. Sneu dat de Duitse scheidsrechters het feestje verbrodden. Buitenspel: volgens de lijnrechter stond net Castagne in het gezichtsveld van doelman Pickford toen Carrasco uithaalde. Geen nood, want enkele minuten later was het wel prijs. Lukaku liep er als een volleerde stormram Dier af en die zette domweg de tackle in. De penalty was een koud kunstje voor onze recordschutter aller tijden. Nummer 53 op Wembley, eentje die hij zal koesteren.

De Engelsen waren lang nergens. De driemansdefensie met Boyata, Denayer en Alderweireld kwam nooit in de problemen. Tot Meunier plots aan het truitje van Henderson ging hangen bij niet eens een gevaarlijke corner. Domme fout, zeker omdat Rashford niet miste. Carrasco miste vlak voor de pauze na een briljante hak van Lukaku nog een goeie kans, zodat België te weinig kreeg voor een alles behalve onaardige eerste helft.

Hoe de Duivels nog onderuit gingen op Wembley, is dan ook een raadsel. Een schot van Mount dat afweek op Alderweireld viel pardoes over Mignolet binnen. Bijzonder sneu. Carrasco, weer hij, miste de beste kans op de gelijkmaker na een heerlijke pass van De Bruyne. Meteen diens laatste actie - een blessure maakte voortijdig een eind aan zijn partij. Verschaeren kwam in de plaats, maar hij kon net als de ook voor Carrasco ingevallen Doku niets meer forceren. Laat ons hopen dat wachten op Eden niet wachten op Godot wordt. Maar vooral: de voetbalgoden lieten net op Wembley de Duivels in de steek. In november wacht al de return. Maar eerst IJsland uit woensdag.

