Dollende Batshuayi, het blauwe oog van Vertonghen en Mertens te laat: Duivels arriveren in Tubeke YP

07 oktober 2019

14u38

Bron: Belga 2 Rode Duivels De Rode Duivels starten deze namiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00).

De meeste Rode Duivels meldden zich rond 14u deze middag. Maxime Lestienne ging zonder rugzak naar binnen, wellicht onderging hij enkel een medische check-up om nadien terug naar huis te gaan. Hij moet wellicht passen voor de dubbele opdracht met de nationale ploeg. Het vliegtuig van Dries Mertens had dan weer vertraging, hij zal pas rond 17u zijn opwachting maken. Thomas Meunier kwam zelfs met de trein. Michy Batshuayi en Adnane Januzaj vielen op door hun opvallende kledingsstijl, Thorgan Hazard (afgezet door vrouw en kindjes) en Romelu Lukaku kwamen met de Bentley. Leander Dendoncker werd dan weer door zijn vriendin afgeleverd in een Opel Corsa.

Winst = EK-ticket

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino - wat niet meer dan een formaliteit zal worden - kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden. Daarna wil de bondscoach verder kijken richting groepswinst, want dat levert het statuut van reekshoofd op bij de loting.

Roberto Martinez maakte vrijdag een 28-koppige selectie bekend, met Maxime Lestienne daarin als opvallendste naam. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij kwam toen niet in actie. Ook deze keer komt zijn aantreden in het gedrang, want de Standard-winger zou gisteren tegen Antwerp een kwetsuur hebben opgelopen.

Heel wat afwezigen

Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken al zeker door blessures. Onder meer Axel Witsel, en de broers Eden en Thorgan Hazard zijn er in vergelijking met de vorige interlands weer bij. Door de afwezigheid van KDB - in Glasgow nog onhoudbaar met drie assists en een doelpunt - kijkt de natie vooral naar Eden, die afgelopen weekend in Madrid de kritiek deed verstommen met een doelpunt en een assist.

Achter de namen van Thibaut Courtois en Thomas Meunier staan dan weer vraagtekens, zij ondergaan vandaag enkele tests. Courtois kwam door zijn buikgriep zaterdag niet in actie bij de Koninklijke en ook Meunier was afwezig bij PSG. Romelu Lukaku moest dan weer de verplaatsing naar Barcelona laten schieten, maar speelde zondag wel de hele wedstrijd in de topper tussen Inter en Juventus.

Onervaren Griekse ref voor match tegen San Marino

De Griek Anastasios Papapetrou is door de Europese Voetbalbond UEFA aangeduid om de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen San Marino in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA bekend. Met de 34-jarige Papapetrou stuurt de UEFA een vrij onervaren ref naar de Belgische hoofdstad, die nog geen enkel groot toernooi floot en in het verleden vooral jeugdtoernooien voor zijn rekening nam. Zo floot hij in maart 2016 de groepsduels van de Belgische U17 op het EK tegen Israël en Slovenië. In maart van dit jaar floot hij met Gibraltar tegen Ierland zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd, vorig jaar debuteerde hij internationaal met het duel tussen Georgië en Letland in de Nations League. In de Europa League is hij al enkele jaren actief en was hij vorig seizoen de scheidsrechter in het thuisduel van RSC Anderlecht tegen Spartak Trnava (0-0).