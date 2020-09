Doku en Dimata voor tweeluik Nations League: “Zoveel mogelijk trofeeën pakken met de Duivels. Dit is nog maar het begin” Redactie

01 september 2020

17u00 0 Rode Duivels Jérémy Doku en Landry Dimata werden verrassend opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland. Vandaag stonden de Anderlecht-youngsters de pers te woord. “Toen Roberto Martínez me selecteerde, dacht ik dat het een droom was.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Landry Dimata viert vandaag zijn 23ste verjaardag. “Die selectie is een mooi cadeau”, vertelde de Anderlecht-aanvaller. “Toen Roberto Martínez me opriep, dacht ik dat het een droom was. Pas toen mijn broer me belde, besefte ik dat het klopte.”

Ook voor Jérémy Doku was zijn eerste selectie een verrassing. “Ik had dit niet verwacht. Ik was gefocust op de wedstrijd tegen Duitsland met de beloften. Maar ik klaag uiteraard niet”, lachte het goudhaantje van paars-wit. “Wat ik wil bereiken met de Rode Duivels? Ik ben een winnaar. Ik wil zoveel mogelijk trofeeën pakken. Dit is nog maar het begin.” Ambitieuze taal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is goed mogelijk dat Doku speelminuten krijgt in de Nations League. “Dat zou top zijn. Ik wil me eerst bewijzen op training en tonen dat ik het niveau aankan. Ik moet me ook nog integreren in de groep. Ik ben een nieuweling. Ik voel me nog niet echt Rode Duivel, hopelijk komt dat als ik minuten maak.”

Doku gaf ten slotte aan kritisch voor zichzelf te zijn. “Ik analyseer elke match met mijn vader. Ik weet dat ik efficiënter kan zijn. Ik train erop bij Anderlecht. En ik ben er zeker van dat dat gaat lukken.”

Lees ook: Onze chef voetbal over de spagaat van Martínez: “Slechte timing, maar het bloed gaat waar het niet kruipen kan...”