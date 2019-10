Dit is het nieuwe shirt van de Rode Duivels voor het EK 2020, mét een opvallend logo AB

08 oktober 2019

09u41

Een shirt met zwarte strepen in retrostijl én een nieuw embleem. Kledingsponsor Adidas heeft de nieuwe tenue voor de Rode Duivels - die twee maanden geleden al uitlekte - voorgesteld in een interne vergadering op de voetbalbond. Het is met deze uitrusting dat Eden Hazard en co volgend jaar Europees kampioen willen worden. De thuistenue is naar goede gewoonte in het rood, de uitshirts zijn wit. Ook opvallend: het logo is compleet veranderd. Een geslaagd ontwerp?