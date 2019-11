Dertig om te onthouden: dit was de historische campagne van de Rode Duivels Bart Fieremans en Niels Poissonnier

20 november 2019

08u49 0 Rode Duivels Het perfecte rapport - 30 op 30 - is behaald. Deze campagne ‘cum laude’ is qua punten uniek, zo goed als zeker niet te evenaren door toekomstige generaties. Een terugblik in dertig bijzondere momenten of opmerkelijke vaststellingen.

1. De allermooiste? De allereerste!

Van alle goals moet één de mooiste zijn. Voor ons was dat de eerste: Tielemans na een sublieme combinatie tegen Rusland (3-1). Hij zet in eigen helft de aanval links op. Via Thorgan Hazard, Batshuayi, Eden Hazard en Castagne, en Mertens als bliksemafleider, werkt hij droog af.

2. Oeps, Courtois

Courtois is het equivalent van een gepantserde muur bij de Rode Duivels. Nooit geblunderd, tót thuis tegen Rusland. Bij een terugspeelbal verstapt hij zich onder druk van Dzyuba en belandt de bal knullig bij Cheryshev: 1-1. Zonder erg, daar zorgt Hazard wel later voor.

3. Gele Duivels

Ook geel staat de Rode Duivels: de aftrap tegen Rusland staat in het teken van de Tour die 50 jaar na de eerste triomf van Eddy Merckx in Brussel zou starten. Twee levende legenden ruilen een shirt: Merckx een voetbaltrui met nummer ‘50', Eden Hazard een gele wielertrui.

4. Jubileumfoto Hazard

Eden Hazard ‘verjaarde’ twee keer in 2019. Op 7 januari, en op 24 maart om zijn 100ste cap tegen Cyprus (2-0) te vieren, opgeluisterd met een goal. Bij de volgende interland, thuis tegen Kazachstan, poseert Eden met mama, papa en broers Thorgan, Kylian en Ethan voor een unieke stadionfoto.

5. Coach scoort op vaderdag

Op zondag 9 juni delen enkele Rode Duivels op sociale media beelden met hun kroost: de Rode Duivels kregen daags na Kazachstan (3-0) vrij voor vaderdag, ook al was de volgende interland al twee dagen later. Of hoe coach Martínez emotioneel intelligent weet te scoren.

6. Castagne naar Real?

Thuis tegen Kazachstan treft Timothy Castagne voor het eerst raak bij de Rode Duivels. Hij kon met zijn geluk geen blijf, in de tribunes danst papa Pierre mee. De sterke wedstrijd van zijn zoon verleidt de vader tot een straffe quote: “Zet hem morgen bij Real Madrid en hij zal ook presteren.”

7. Eindelijk: buskruit De Bruyne

Na zijn straffe 2-0 op het WK tegen Brazilië wacht Kevin De Bruyne bijna één jaar op een nieuwe interlandgoal. Voor Schotland (3-0) strooit iemand buskruit in zijn schoenen. De Bruyne trapt eens loeihard nipt naast, de keeper redt een schicht, in blessuretijd is het éindelijk raak.

8. Lukaku, nu al legende

Of Romelu Lukaku echt zal stoppen na het EK? De spits voelt zich niet altijd gewaardeerd, maar thuis tegen Schotland steken de fans hem een hart onder de riem met een tifo: “26 jaar oud, en al een legende.” Lukaku bedankt met twee goals. See you in Qatar 2022, Romelu?

9. Fanatieke Schotse schoonvader

Hopelijk leed de sfeer ten huize Martínez niet te veel onder de 3-0-winst tegen Schotland. Hoezo? Beth Martínez, de vrouw van de bondscoach, is namelijk Schotse van origine. Maar Roberto stelt gerust: “Zij is niet het probleem, wel haar schoonvader. Die is veel fanatieker.”

10. Net geen schaamrood

San Marino, alias het internationale voetbalkneusje. En toch hadden onze sterren moeite die septemberavond in de ministaat (0-4). De lokale buschauffeur en bakker hielden tot kort voor rust de nul, en scoorden bijna eerst. Een goeie save van Courtois voorkomt de vernedering.

11. Gelukskapsel Mertens

Lachen geblazen was het op training in San Marino: Mertens dook op met zilverwit kapsel. Maar in San Marino helpt Mertens als invaller de score uitdiepen. Bijgeloof helpt. Ook op het WK voor Panama en voor Kazachstan dit jaar had Mertens zijn haar gekleurd... en gescoord.

12. “Beste spelmaker ter wereld”

Schotland uit, altijd lastig? Niet voor deze generatie. In Hampden Park (0-4) kent De Bruyne een van zijn begenadigde dagen: drie assists en een goal als kroon op het werk. Coach Martínez is gulzig met lof: “Kevin is wat mij betreft de beste spelmaker ter wereld.”

13. Scorende rots

Vermaelen pikt zijn goal mee in Schotland. Leuk voor de rots in de branding die intussen ook al bijna tachtig caps telt. Zijn goal is pas zijn tweede bij de Rode Duivels en de eerste in een duel met inzet. Zijn eerste goal maakte hij tien jaar geleden vriendschappelijk tegen Hongarije.

14. Superpass Mertens

Een staaltje van de snelle omschakeling die de Rode Duivels typeert, valt in Schotland te zien. Mertens tekent voor dé superpass van deze campagne met een haarscherpe lange bal over de grond op rechts naar De Bruyne, die perfect de ruimte beloopt en Lukaku de 0-1 aanbiedt.

15. 9x ‘Freed from Desire’

Oktoberfeste in Brussel: het is doelpuntenkermis tegen San Marino (9-0) met de deejay die telkens ‘Freed from Desire’ van Gala laat schallen - gisteravond live te gast voor ‘het feestje’. Laten we zeggen dat de opponent niet zo messcherp verdedigde, maar België was zo - met fun - wel vroegtijdig al zeker van het EK.

16. Lukaku trakteert na 50 goals

Lukaku bouwt tegen San Marino zijn eigen feestje met zijn magische 50ste interlandgoal. De Belgische recordtopschutter trakteert ook. Geen drank, maar hij deelt 5.000 tickets uit aan Kom Op Tegen Kanker, de Diabetes Liga en Belgium Fanclub 1895 voor de laatste thuismatch.

17. Doe maar, Yari

Kibbelen om een penalty te trappen past niet bij deze Rode Duivels. Integendeel: Carrasco biedt de jonge Yari Verschaeren bij zijn uitgelokte penalty op het eind tegen San Marino zelf aan om de bal te trappen. Symbolisch voor de goede teamspirit, aldus Martínez.

18. Onderbroekenlol

Batshuayi zorgt al eens voor een grappige noot. Weet u nog, die bal op het WK via de paal op zijn eigen hoofd? In Kazachstan showt hij per ongeluk zijn Spongebob-onderbroek. Hij lacht er zelf om: “Gewonnen. Gescoord. Spongebob-onderbroek. Normal day at the office.”

19. Kaartersclub in Kazachstan

Kazachstan is niet de favoriete trip, op 5.000 km en 6 uur vliegen van België. En dan heeft de vlucht twee uur vertraging... Geen nood: de fervente kaarters onder de Rode Duivels zoals Mertens en Vertonghen weten hun tijd zo te passeren. Ook op het veld klaren ze de klus: 0-2.

20. Eden-Kunst op kunstgras

In Nur-Sultan spelen de Rode Duivels ook op kunstgras in een overdekt stadion. Eden Hazard trekt er zich geen bal van aan en toont hoe het kunstgras een rabona faciliteert. En hij pakt ook uit met de mooiste lange cross-assist van deze EK-campagne. Meunier werkt perfect af.

21. Brothers in arms

Eden en Thorgan Hazard vinden elkaar blindelins in Rusland (1-4), op én naast het veld. Thorgan opent de score, maar Hazard troeft hem af met twee goals. “Thorgan zal weer jaloers zijn”, plaagt Eden. Maar Thorgan geeft lik op stuk: “Na de rust liep je niet meer zoveel hé.”

22. Batshuayi, of is het Boyata?

Goed geprobeerd, die poging om de ref te misleiden. Boyata komt in de tweede helft in Sint-Petersburg met de naam en nummer ‘23' van Batshuayi op het veld. Wanneer de fout even later aan het licht komt, wisselt Boyata van shirt. Batshuayi grinnikt wel op Twitter: “Hij realiseerde zijn droom.”

23. Geen vodka voor Meunier

Thomas Meunier mist het laatste interlandtweeluik door een hamstringblessure. Maar wat zou hij er graag bij geweest zijn, in het verre Rusland bij de 1-4-zege, en wel hierom - zo twittert hij al bij de 0-3-tussenstand: “Ik ga het shot vodka op de terugvlucht missen.”

Russie 0-3 Belgique... je vais rater le shot de vodka dans l'avion du retour. C'est tout ce que je sais... #TÔTOUTARD Thomas Meunier(@ ThomMills) link

24. “Ga je Radja weer oproepen”

Zelfs al dateert zijn laatste interland al van anderhalf jaar geleden, is Nainggolan in Rusland een thema. Zo vraagt een Russisch journalist na de match: “Ben je van plan om Radja weer op te roepen?” Martínez antwoordt kurkdroog: “Hij is vorig jaar als international gestopt.”

25. Lukaku: nog straffer zonder te spelen

Deze titel misleidt wat: de bondscoach laat tegen Cyprus Lukaku rusten, waardoor hij de EK-kwalificatie afklopt als Belgische topschutter met zeven goals. Maar deze stat is nog straffer in de wetenschap dat Lukaku zo slechts in vijf van de tien matchen op het veld stond.

26. Cobbaut laatste vers bloed

Roberto Martínez denkt niet alleen op korte termijn: in deze EK-campagne gunt hij vier spelers hun eerste cap van de Rode Duivels. Verschaeren en Raman debuteren in Schotland, Mechele proeft zijn eerste minuten in Kazachstan en Cobbaut draaft voor het eerst op tegen Cyprus.

27. Nog geen Trossard

Leandro Trossard is zowat de onfortuinlijkste speler in deze campagne. In 2018 voor het eerst opgeroepen, behoort hij dit jaar meestal tot de selectie, maar een cap heeft hij nog steeds niet. Voor Rusland opnieuw geblesseerd naar huis, in september lag de lies dwars. 2020 dan maar?

28. In Toby we trust

Geen Courtois in de basis tegen Cyprus. Zo blijft Alderweireld als enige Rode Duivel over die in deze EK-kwalificatiecampagne alle tien matchen aan de aftrap stond en geen minuut miste. Dit verwondert niet: Toby is even stevig als het fundament van de Antwerpse kathedraal.

29. Nummer 1 in woord en daad

Ook hierover mag België trots zijn: de Rode Duivels werkten de hele kwalificatiecampagne af als nummer 1 op de FIFA-ranking. Met al een eerste periode aan kop tussen november 2015 en april 2016 voert België sinds september 2018 nu al in totaal 21 maanden de wereldranglijst aan.

30. Beste verdediging én aanval van Europa

België klopt af op 40 gemaakte goals en 3 tegengoals. Ofwel: de beste aanval én defensie van alle landen in deze EK-kwalificatie. Nooit eerder slikte België zo weinig goals in een EK- of WK-kwalificatie. En zeggen dat de eerste tegengoal in Rusland nog een cadeautje was.