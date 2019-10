Dennis Praet via Leicester naar het EK? “Ik moet kijken naar mijn carrière” ODBS

08 oktober 2019

20u42

Bron: VTM Nieuws 0

Dennis Praet is zich stilaan in de ploeg aan het spelen bij Leicester City. Bij Gilles De Bilde heeft de Rode Duivel het over zijn nieuwe werkgever, het verschil tussen de Premier League en de Serie A en het voordeel genaamd Youri Tielemans. Maar heeft Praet toch geen schrik dat hij straks, als de middenvelder zich niet kan opwerken tot vaste basisspeler in Leicester, uit de boot valt als Martínez zijn EK-selectie maakt?