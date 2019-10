Dennis Praet: “Transfer naar Engeland was goeie stap vooruit" YP

Bron: Belga 0 Rode Duivels Na drie seizoenen in Italië bij Sampdoria besloot Dennis Praet afgelopen zomer dat het tijd was om eens andere lucht op te snuiven en zo kwam er een transfer naar Leicester City uit de bus, waar hij met Youri Tielemans zijn vroegere maatje van bij Anderlecht terugvond.

"De aanpassing is vlot verlopen, ook al is er een groot verschil tussen Italië en Engeland, waar er meer intensiteit is tijdens trainingen en wedstrijden. In Italië is het tactischer en toch ook wat saaier. Ik heb mijn draai gevonden in deze nieuwe manier van spelen en kan dus niet anders dan tevreden zijn met mijn transfer naar de Premier League, toch wel de beste competitie van de wereld", zo vertelde Dennis Praet dinsdag in Tubeke.

In de laatste drie wedstrijden van Leicester stond Praet telkens in de basis. "Deze transfer was een persoonlijke keuze en een goeie stap vooruit. Leicester maakte indruk in de wedstrijden die ik gezien had: het speelde voetbal dat ik ook graag speel. Ambitieus ook, want we willen meedoen voor die Europese plaatsen. Dit is ook een nieuwe uitdaging, want het is niet makkelijk om jezelf in de ploeg te knokken. Dergelijke uitdagingen ga ik echter graag aan.”

“Tielemans heeft me alles getoond bij Leicester”

Met Youri Tielemans zit er nog een Rode Duivel bij Leicester. "Bij een nieuwe ploeg is het altijd leuk om een bekend gezicht tegen te komen. De laatste tijd staan we ook samen op het veld. Hij heeft me ook altijd heel goed geholpen, heeft me alles getoond. Ndidi-Tielemans-Praet is de drietand op het middenveld. Ndidi is een echte zes, op training noemen we hem de spin omdat hij overal met zijn voeten tussen zit. Youri en ik worden beiden als acht gezien. We moeten volume tonen, aanvallend en verdedigend krachtig zijn.”

Destijds bij Anderlecht was Praet een rasechte tien toen hij de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen. "Het klopt dat ik bij Anderlecht aanvallender speelde of zelfs als hangende spits. In Italië ben ik geëvolueerd naar een lagere positie, ik ben er een andere speler geworden. Op de zes en de acht kan ik defensief mijn ding doen en veel aan de bal komen. Ook bij de nationale ploeg zie ik me eerder op die posities. De bondscoach ziet me ook wel als een nummer acht in dit systeem."