Denayer scoort punten in Denemarken. Maar er is ook nog Boyata... Niels Poissonnier

06 september 2020

07u00 0 Rode Duivels Jason Denayer versus Dedryck Boyata. Wie zou u de komende jaren in het hart van de defensie van de Rode Duivels zetten? Faites vos jeux – wij hebben onze jetons al ingezet.

Vooreerst dit: er is natuurlijk nog altijd Thomas Vermaelen. Alleen… Thomas is van ’85 - hij wordt in november 35. En dan is er ook nog die Covid-19-pandemie, waardoor-ie van de Japanse autoriteiten voorlopig niet naar Europa mag reizen.

Vermaelen wil, net als Vertonghen, nog van geen ophouden weten. Hoeft ook niet.

Maar dat het op middellange termijn tussen Jason Denayer (25) en Dedryck Boyata (29) zal gaan, voor de positie die tot voor kort aan Vincent Kompany behoorde, staat vast.

Het wordt zonder meer boeiend.

Jason Denayer heeft indruk gemaakt in Denemarken. Zoals recent in Portugal, tijdens de Final 8 met Olympique Lyon. Denayer acteerde foutloos. Scherp en nauwkeurig - in contrast met z’n looks. “Jason speelde alsof hij al net zolang als Toby (Alderweireld, red.) bij de Rode Duivels zit”, glimlachte Roberto Martínez. “De maturiteit die hij toonde, had ik van hem nog niet gezien bij de nationale ploeg.”

What a difference a year makes.

Bijna dag op dag een jaar geleden stelde Denayer nog teleur tegen dwergstaat San Marino. Nu zag Martínez hoe “de verstandhouding tussen de drie achterin fantastisch was”. De bondscoach voegde er zelf aan toe dat dit een “a great compliment’ is.

Jason Denayer heeft het momentum. Sterkhouder bij Olympique Lyon - dat niet toevallig in de halve finales van de Champions League stond – en nu zelfs matchwinnaar bij de Duivels. Denayer heeft het verleden van zich afgeschud.

Aan ervaring ontbreekt het hem alvast niet. Groot geworden in de Turkse Süper Lig, de Schotse én de Engelse Premier League, en nu dus van grote waarde in de Ligue 1.

Zijn minder EK in 2016 weegt niet langer op tegen al het goeds dezer dagen.

Wat ons betreft, ligt Denayer - met het oog op het EK volgend jaar – vóór in de concurrentiestrijd met Boyata. En da’s niet omdat hij daarnet gescoord heeft. Denayer heeft ondanks zijn schijnbare achteloosheid een kom-maar-op-mentaliteit. Hij is van niets of niemand onder de indruk. En hij is intrinsiek ook beter dan Boyata, als u het ons vraagt.

Maar wat weegt voor de bondscoach het meeste door? Want niet vergeten dat Boyata er op het WK in Rusland stond, toen Kompany en Vermaelen niet tijdig genoeg fit waren voor de eerste groepswedstrijden. Tegen Panama secuur, tegen Tunesië sterk.

Boyata heeft - op die eerste interland tegen Oostenrijk en die ene in Zwitserland, toen hij links centraal moest staan, na – nooit ontgoocheld. Boyata doet zijn job. Zonder meer.

En toch…

