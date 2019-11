Degryse over mogelijke 30 op 30 van Rode Duivels: “Je wint er niets mee” NQ/TLB

19 november 2019

20u49 0

De Rode Duivels kunnen een indrukwekkende 30 op 30 pakken tegen Cyprus. Maar wat betekent zo’n perfect rapport nu? Volgens analist Marc Degryse mogen bondscoach Martinez en co er fier op zijn, maar anderzijds moeten er ook niet té veel conclusies uit worden getrokken. “Eigenlijk betekent die 30 op 30 niets, enkel dat we een hele sterke groep hebben. Maar er iets mee winnen, doe je niet”, zegt Degryse. Bekijk de volledige analyse in bovenstaande video.