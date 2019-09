Degryse hard voor Martínez: “Waarom zei hij dat hij met z'n beste ploeg ging spelen?” Redactie

06 september 2019

20u59 1

Ook Marc Degryse gaf zijn mening over de verrassende opstelling van Roberto Martínez. “Dit had ik niet zien aankomen. Ik zag gisteren de persconferentie van Martínez en hij zei dat hij uit respect voor San Marino met z'n beste ploeg ging spelen. Dat doet hij niet. Waarom zeg je dat dan een dag voor de wedstrijd? Zo boet je geloofwaardigheid in. De volgende keer gaat niemand meer naar die persconferentie.” Ook Jan Mulder en Timmy Simons lieten hun licht schijnen op het elftal en de afwezigen bij de Rode Duivels. Kijk hierboven naar hun reacties.