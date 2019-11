Deen Burchardt fluit duel tussen Rode Duivels en Cyprus YP

16 november 2019

11u48

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Deen Jørgen Daugbjerg Burchardt zal dinsdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion de tiende en laatste EK-kwalificatiewedstrijd tussen de Rode Duivels en Cyprus fluiten. Dat heeft Thibault De Gendt, competitiemanager bij de Belgische voetbalbond KBVB, zaterdag bevestigd.

De 36-jarige Deen leidde in het verleden nog maar een partij met een Belgische link. In 2016 was hij de ref van het EK-kwalificatieduel bij de U19 tegen Bulgarije (1-0 winst).

De Rode Duivels voeren groep I na acht wedstrijden aan met het perfecte rapport van 24 punten en hebben hun EK-ticket al op zak. Straks kampen ze in Rusland om poulewinst, waarna een thuiswedstrijd tegen Cyprus de voorronde afsluit.