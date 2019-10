Dedryck Boyata hoopt op speelminuten: “Maar ik ga niets eisen" AB

07 oktober 2019

18u33

Bron: Belga 0 Rode Duivels Door vervelende blessures aan de knie en het dijbeen miste Dedryck Boyata respectievelijk het competitieslot bij Celtic en het seizoensbegin bij zijn nieuwe werkgever Hertha. Nu die kwetsuren verleden tijd zijn, is de 28-jarige Brusselaar ook opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels. “De coach weet dat hij op mij kan rekenen.”

Meer nog, door de afwezigheden van Vincent Kompany en Jason Denayer mag Boyata hopen op speelminuten, de eerste sinds de met 3-1 gewonnen openingswedstrijd tegen Rusland, eind maart in Brussel. Achterin is met Thomas Vermaelen de eerste stand-in voor Kompany wel van de partij, maar meer dan waarschijnlijk laat de bondscoach de blessuregevoelige Vermaelen geen twee wedstrijden op rij opdraven, waarvan er bovendien één op kunstgras gespeeld wordt. Ook in het vorige tweeluik werd er gewisseld: Denayer mocht toen starten in San Marino, Vermaelen verscheen enkele dagen later in Schotland aan de aftrap. Op het WK was Boyata achterin al de eerste vervanger van Kompany en Vermaelen.

Sinds dat toernooi komt Boyata ook veel meer in actie bij de nationale ploeg. "Maar dat wil niet zeggen dat ik iets zal beginnen eisen", vertelde de verdediger maandag voor de eerste training. "Op de eerste plaats wil ik geselecteerd worden, pas nadien hoop ik op speelminuten. Garanties heb ik daarbij niet. Door mijn prestaties in het verleden weten ze wel dat ze op mij kunnen rekenen. Zoals altijd, zal de coach beslissen. Het is aan mij om me bij mijn club te tonen en op basis daarvan zal ik al dan niet opgeroepen worden."

Vaste waarde bij Herta

Het seizoensbegin zag Boyata dus de mist ingaan, maar sinds zijn dijbeenproblemen verleden tijd zijn, is de 28-jarige Brusselaar achterin al vier wedstrijden op rij een vaste waarde bij de Duitse hoofdstedelingen. Met negen op twaalf deed Hertha het daarin bovendien uitstekend en in de 0-4 zege tegen FC Keulen zat er voor Boyata zelfs een doelpunt in. "Vooral het begin was moelijk, want ik arriveerde geblesseerd en dan wil je jezelf toch tonen. Het was een bewuste keuze voor een zware competitie, top drie in Europa was mijn doel na zoveel jaar bij Celtic. Met mijn prestaties bij mijn club wil ik me ook in België laten opmerken, om zo geselecteerd te geraken. Hertha is een ambitieuze club: het klopt dat we in de middenmoot staan, maar we volgen op vier punten van de derde plaats. Top zes en Europees spelen, dat is de ambitie.”