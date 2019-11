Debutant Cobbaut: “Heerlijk gevoel” - Carrasco: “Dit was leuk” Redactie

19 november 2019

22u48

Bron: Q2 0

Elias Cobbaut mocht zijn debuut vieren, links in de verdediging, en hij was na afloop dan ook tevreden met de gang van zaken. “Dit is een heerlijk gevoel, hier te mogen debuteren. Zeker met deze generatie. We pakken 30 op 30, ik heb genoten van de week. Ik ben erg blij met mijn debuut. De plaatsjes zijn hier erg duur, ik ga gewoon mijn best doen. Dan zien we wel wat de toekomst brengt”, aldus de verdediger van Anderlecht.

“Dit was een leuke wedstrijd”, sprak Yannick Carrasco, die nog eens mocht starten van Roberto Martínez. “De laatste match van de kwalificatie, voor 30/30 hier mogen spelen in zo’n sfeer, da’s leuk. Zeker als je ze dan ook wint. Ik wil altijd mijn best doen om de ploeg te helpen. Dit is een hele mooie generatie. Op elke positie hebben we twee of zelfs drie goeie spelers, dus als er één niet speelt dan is zijn vervanger ook sterk. Ook de jonge spelers doen het heel goed.”