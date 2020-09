De ‘Viking Clap’ is verstomd: “Als we niet goed zijn, riskeren we een pak slaag” MVS & PJC

08 september 2020

10u08 0 Rode Duivels Nooit erbij. Tot ze in 2016 plots in de kwartfinales van het EK stonden en in 2018 - als kleinste land ooit - de WK-eindfase bereikten. Iedereen deed enthousiast mee met de IJslandse ‘HUH!’ Sindsdien verstomde het geklap. “Dit is het einde van een cyclus”, vertelt Arnar Vidarsson, technisch directeur van IJsland. Erik Hamren, de bondscoach, houdt z’n hart zelfs vast voor vanavond.

Sinds zijn oprichting kort na WO II, haalde het IJslandse voetbalelftal nooit een EK- of WK-eindronde. Tot 2016 én 2018. Heel de wereld smulde van dat eiland met meer schapen dan mensen dat plots een geweldig voetbalploegje had. Waar ze in 2010 nog een echte voetbaldwerg waren - 112de op de FIFA-ranking - volgde nadien een gestage klim richting stek 21 in 2016. Momenteel staat IJsland 39ste. Het EK 2020 (2021) werd (nog) niet gehaald - IJsland speelt nog barrages. In een groep met Frankrijk, Turkije, Albanië, Andorra en Moldavië, eindigden ze pas derde. Is de daling definitief ingezet, de hoogconjunctuur definitief voorbij?

Arnar Vidarsson vreest van wel. “Dit is het einde van een cyclus”, vertelt de beloftencoach én technisch directeur ons. “Voor het WK in Brazilië verloren we in de barrages van Kroatië. Daarna plaatsten we ons twee keer makkelijk en nu moeten we weer barrages spelen. De cirkel lijkt rond, dit is allicht het einde van deze groep. Da’s geen geheim, ook geen schande. Dit was een uitzonderlijke generatie, waarbij we, net als België, ongelofelijk veel geluk hadden dat we onze ploeg jaren konden samenhouden. Voor sommigen van deze generatie is dit the last dance.”

Griekenland achterna?

“In oktober spelen we play-offs voor Euro 2021 tegen Roemenië, bij winst volgen in november barrages tegen Hongarije of Bulgarije. Ons kwalificeren zou een ongelofelijk succes zijn. De langetermijnvisie is om daarna de verjonging door te zetten. Mijn job is nu om er te proberen voor te zorgen dat we niet afglijden zoals Griekenland. De Grieken waren Europees kampioen, om daarna als een vallende ster naar plaats ik-weet-niet-hoeveel op de ranking te vallen. Dat gaan we proberen te vermijden, al moeten we beseffen dat we er niet elke keer gaan bij zijn. Binnen vier en zes jaar moeten we er weer staan. Qatar 2022? Daar houden we geen rekening mee. Dat zou echt ongelofelijk zijn. Als dat lukt, krijg ik een extra bonus.” (lacht)

En vanavond tegen België? Nog een laatste stunt? Zoals die uitschakeling van Engeland op het EK? Of dat gelijkspel tegen Argentinië op het WK? Vidarsson gelooft er niet in. “Onze kanonnen zijn er niet. Vier van onze beste spelers doen niet mee. Je mag wel stellen dat het een mission impossible is om tegen dit België iets te halen. Ook al deden we het tegen Engeland (0-1-verlies) met een piepjonge ploeg heel goed. In voetbal weet je nooit.”

Sportief en qua verslaggeving niet op z’n sterkst

De IJslandse media zullen er vanavond in elk geval niet bij zijn in het Koning Boudewijnstadion. “Niet uit desinteresse”, benadrukte coach Erik Hamren. “Onze reporters hebben gewoon collectief besloten om niet af te reizen vanwege Covid-19. Bij terugkeer naar IJsland zouden ze anders in quarantaine moeten.” Hamren mist om dezelfde reden ook enkele potentiële titularissen uit de eigen competitie, daarnaast zijn er een paar blessures, wat maakt dat IJsland vanavond niet op zijn sterkst is. “We moeten realistisch zijn”, sprak Hamren dan ook. “Iedereen verwacht een Belgische zege - België is een topfavoriet voor het EK. Onze enige kansen om te scoren zullen op de counter of op stilstaande fases zijn. En als we niet goed zijn, riskeren we een pak slaag.”

Lees ook.

Onze chef voetbal bereidt zich voor op een keer géén partysfeer op Heizel: op zoek naar (geruisloze) goals (+)

LIVE (20u45). Starten Rode Duivels met het perfecte rapport aan Nations League na duel tegen IJsland?

Exit Mechele bij Duivels na positieve test: “Onmogelijk om te zeggen wanneer hij het virus heeft opgelopen”