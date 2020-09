De talisman van ons nationale elftal? Rode Duivels al bijna 7 jaar ongeslagen met Mignolet in doel TTV

04 september 2020

15u14 0

Exit Thibaut Courtois, enter Simon Mignolet. Onze nationale doublure krijgt net als in de laatste interland tegen Cyprus in november door omstandigheden opnieuw een plaats tussen de palen. Goed nieuws voor de Rode Duivels: met Mignolet onder de lat verloor België voor het laatst op 19 november 2013 - een oefeninterland voor eigen volk tegen Japan (2-3). Sindsdien keepte Mignolet in de EK-kwalificatiematchen tegen Andorra (1-4) en Israël (3-1) en de oefeninterland tegen Italië (3-1) in 2015, alsook in de oefenduels tegen Nederland (1-1), Rusland (3-3), Japan (1-0) en Saudi-Arabië (4-0) ter voorbereiding van het WK in Rusland. Ook na dat WK in 2018 verloren onze Duivels niet tegen Nederland met Mignolet tussen de palen (1-1).

Ondanks de goeie reeks van de Club Brugge-doelman staat zijn balans in contrast met die van Thibaut Courtois bij de nationale ploeg. Sedert zijn debuut in november 2011 won Courtois 74,7 procent van zijn matchen in tegenstelling tot de 47,8 procent van Mignolet. De ex-doelman van Liverpool slikte bij 23 optredens gemiddeld 1,17 tegengoals per wedstrijd, terwijl dat bij Courtois beperkt bleef tot 0,72 tegengoals per match. Courtois hield 42 keer de 0 in 79 matchen, Mignolet deed dat slechts 5 keer bij 23 optredens.

Lees onder de foto verder voor de cijfers van beide doelmannen.

Simon Mignolet

Eerste selectie: 17 november 2010 - Rusland-België 0-2 (oefeninterland)

Debuut: 25 maart 2011 - Oostenrijk-België 0-2 (EK-kwalificatie)

Aantal selecties: 100

Aantal basisplaatsen: 23

Aantal overwinningen: 11 (47,8%)

Aantal gelijke spelen: 7

Aantal nederlagen: 5

Aantal tegengoals: 27 (1,17 goals per match)

Aantal clean sheets: 5

Thibaut Courtois

Eerste selectie: 10 augustus 2011 - Slovenië-België 0-0

Debuut: 15 november 2011 - Frankrijk-België 0-0

Aantal selecties: 93

Aantal basisplaatsen: 79

Aantal overwinningen: 59 (74,7%)

Aantal gelijke spelen: 12

Aantal nederlagen: 8

Aantal tegengoals: 57 (0,72 goals per match)

Aantal clean sheets: 42

Lees ook:

“Het is een fantastische competitie”, maar krijgt Martínez ook zijn selectie warm voor Nations League? (+)

Bondscoach Martínez kan rekenen op ‘fitte groep’ voor Nations League-duel tegen Denemarken: “Een goede test voor het EK”