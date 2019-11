Exclusief voor abonnees De man die onze Duivels nog groter maakt: “Een billboard met Lukaku, Witsel en De Bruyne op Times Square. Zou dat niet geweldig zijn?”

Frank Dekeyser in Londen

15 november 2019

19u57 0 Rode Duivels “Kijk waar Jay-Z startte en waar hij nu staat. Onze atleten kunnen zich daar mee identificeren.” Michael Yormark – President of Roc Nation Sports International – ziet het groots voor onze Rode Duivels. Een babbel met de topman van de Amerikaanse marketing-gigant die de commerciële belangen van de drie Belgen behartigt.

Popcorn, gezouten nootjes, water, een tafeltennis/pooltafel en een indrukwekkend tv-scherm. De gameroom in het splinternieuwe kantoor van Roc Nation in Londen oogt strak. Amerikaanse gezelligheid. De charismatische Michael Yormark stapt binnen en lacht. “We hebben dit speciaal ­gebouwd voor onze klanten. Ze moeten zich hier thuisvoelen. Een paar weken geleden kwam Kevin De Bruyne langs, Romelu Lukaku was er even tijdens de interland­break. Dit is hún kamer.”

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu