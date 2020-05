De maker van de openingsgoal stierf drie jaar later: de elf ‘vergeten’ Nigerianen die Jonge Duivels olympische finale 2008 ontzegden ODBS

05 mei 2020

06u30 0 Rode Duivels Druk op de Duivelse ketel op het EK 2021 en een jaar later, in november/december op het WK in Qatar. De laatste kansen voor onze ‘Gouden Generatie’ om na het brons op het WK 2018 voor nog mooier eremetaal te gaan. Oogsten had nochtans al veel vroeger gekund. In 2008 beleefden de Jonge Duivels, aan de wieg van hun carrière, in Peking een olympische droom. Waaruit ze in de halve finale tegen Nigeria driest ontwaakten. 1-4. Twaalf jaar later nog steeds een pijnlijke nederlaag, niet in het minst wanneer we er het vervolg van de carrières van de Nigeriaanse spelers op nahouden.

De euforie rond het olympisch toernooi van de Jonge Duivels culmineerde in de zege in de kwartfinale. In een match waarin Vermaelen al snel rood kreeg, won België tegen Italië met 3-2 na een geweldige winner van Moussa Dembélé. Het pad voor onze U23 was perfect uitgetekend: Brazilië - Argentinië was de andere halve finale, België kreeg in het Shanghai Stadium Nigeria voorgeschoteld.

Maar enkele dagen later volgde de ontnuchtering. De Nigerianen bleken een pak sterker en sneller dan een vermoeid ogend België. Zelfs tijd om ook maar vraagtekens te zetten achter de leeftijd van hun tegenstanders, kregen de Duivels niet. 1-4 werd het die 19de augustus, in een match waarin altijd achter de feiten aangelopen werd.

Adefemi maakte de opener, drie jaar later zou de middenvelder na een getraumatiseerde carrière het leven laten na een verkeersongeluk in Griekenland. Ogbuke, een ander talent dat zijn potentieel nooit zou verzilveren, legde er twee in het mandje voor de ogen van 56.000 toeschouwers. Okonkwo, wiens grootste transfersom ooit 50.000 euro bedroeg, maakte de vierde. België lukte nog de eerredder via Ciman, maar zou niet meer van de klap herstellen en er ook tegen Brazilië drie om de oren krijgen. Weg olympische medaille.

De ‘Flying Eagles’, jongere versie van de ‘Super Eagles’, verloren de finale tegen Argentinië met 0-1 na een goal van Angel Di Maria. Het begin van het einde voor de meeste van die jongens. Dan al, als prille twintigers. Het beste bewijs: toen het land in 2013 de Africa Cup won, was er niet één Nigeriaan uit de olympische équipe die de finale speelde tegen Burkina Faso. Victor Obinna bijvoorbeeld: Inter, Lokomotiv Moskou, MSV Duisburg, Darmstadt, Cape Town FC. Niet elke carrière leest als een jongensboek. Een groot verschil met het merendeel van onze Belgen. In de basis tegen Nigeria naast Dembélé ook Vertonghen, Mirallas, Vanden Borre en Haroun. En wat voor een bank: de, jawel, niet fit geraakte Kompany, de gestrafte Vermaelen, Fellaini en Vadis.

BELGIË: Bailly, De Roover, Simaeys, Vertonghen, Pocognoli, De Mul (74' Mulemo), Haroun, Vanden Borre, Martens (63' Mulemo), Dembélé, Mirallas (74' Ciman).

DOELPUNTEN: 18' Adefemi (0-1), 57' en 72' Ogbuke (0-2 en 0-3), 80' Okonkwo (0-4), 88' Ciman (1-4).

De elf ‘vergeten’ Nigerianen:

Doelman AMBRUSE VANZEKIN: de thuisblijver

Stond toen in de goal van het Nigeriaanse Bendel Insurance FC en zou daarna nog voor Akwa United en Warri Wolves spelen, ook twee vaderlandse clubs. Verzamelde 7 caps. Inmiddels gestopt.

Verdediger CHIBUZOR OKONKWO: de goedkope

Ook hij kende louter Nigeriaanse clubs, die luisteren naar namen als FC Heartland of Enugu Rangers, op één jaar bij een Libische club na. Die kocht de rechtsachter weg voor... 50.000 euro. Maker van de 0-4. Op zijn 31ste nog actief bij Kanemi Warriors. Negen A-caps.

Centrale verdediger ONYEAKACHI APAM: de eeuwig gekwetste

Speelde toen voor OGC Nice, dat hem in Nigeria van Enugu Rangers gekocht had voor 860.000 euro. Maakte in 2010 een mooie transfer: voor 4 miljoen euro naar Stade Rennes. Ondanks een knieblessure, waarvoor hij uiteindelijk onder het mes moest en een heel jaar in de lappenmand lag. Kwam nooit meer boven water. In Rennes liep zijn contract in 2014 af, waarna hij later dat jaar nog voor Sounders FC uit Seattle speelde, maar dat avontuur duurde slechts enkele maanden. Kwam in totaal wel tot 128 matchen in de Ligue 1 en verzamelde 14 caps.

Centrale verdediger DELE ADELEYE: de globetrotter

Kwam net voor de start van de Spelen bij Sparta Rotterdam terecht, waarna hij startte aan een lange buitenlandse reis. De Oekraïense clubs Metallurg en SK Tavriya volgden, Krasnodar en Anzhi in Rusland, Ergotelis en OFI Kreta in Griekenland. Zelfs in Kazachstan belandde hij, bij Aktobe. Beëindigde zijn carrière in de Russische tweede klasse bij Khabarovsk, in 2018. Alleen Krasnodar betaalde een transfersom (1 miljoen euro) voor de centrale verdediger.

Verdedigende middenvelder SANI KAITA: de met dood bedreigde zwerver

Speelde toen net als Adeleye voor Sparta Rotterdam. Die zomer weggehaald door Monaco, maar daar kwam hij slechts tot drie matchen. De Monegasken leenden hem vooral uit: aan Krasnodar, Lokomotiv Moskou, het Oekraïense Metalist en het Griekse Iraklis. Vijf clubs in nauwelijks drie jaar tijd. Leidde ook daarna een zwerversbestaan dat hem nog opnieuw in Oekraïne (Tavriya) bracht, nog eens in Griekenland (Olympiacos Nicosia) en zelfs in Moldavië (FC Saxan). Sloot zijn carrière in 2018 af in... Finland (RoPS). Kwam in al die jaren slechts aan 110 optredens. Zijn meest noodlottige was die op het WK 2010 in Zuid-Afrika, toen hij rood pakte in een groepsmatch tegen Griekenland en nadien meer dan 1.000 doodsbedreigingen kreeg uit het politiek verdeelde Nigeria, geteisterd door terreurbeweging Boko Haram.

Middenvelder EBENEZER AJILORE: de halve Deen

Groningen betaalde vlak voor de Spelen 3,3 miljoen euro aan het Deense Midtjylland voor de middenvelder. Kwam tot 86 duels in de Eredivisie. In 2011 belandde hij via uitleenbeurt opnieuw in Denemarken bij Brondby en daarna kwam hij ook nog opnieuw uit voor Midtjylland. Stopte in de Deense derde klasse met voetbal in 2016.

Middenvelder OLUBAYO ADEFIMI: de betreurde

Rechtermiddenvelder die drie jaar na de Spelen het leven liet na een obscure carrière. Hapoel Jerusalem haalde hem in 2004 weg uit Nigeria, waarna nog enkele andere Israëlische clubs volgden en Adefemi vervolgens naar Rapid Boekarest trok. Daar leefde hij in onmin met de bazen en pas na tussenkomst van de FIFA kon hij er zijn contract ontbinden. Door dat trauma en de contractperikelen raakte hij ook bij zijn volgende club, het Oostenrijkse Altach, niet aan de bak. Boulogne volgde maar met die club degradeerde hij uit de Ligue 1, waarna het naar het Griekse Skoda Xanthi ging. Zijn tiende club in een decennium. Het werd zijn laatste transfer. Toen Adefimi in april 2011 voor een weekje naar Lagos wou terugkeren om er zijn trouwplannen vorm te geven, raakte hij nooit tot de luchthaven in Athene. Op de weg daar naartoe verloor hij in Kavala de controle over het stuur.

Middenvelder SOLOMON OKORONKWO: de Duitse afvallige

Had net voor de Spelen een transfer gemaakt van Hertha Berlijn naar het Russische Saturn voor 1,4 miljoen euro. Daarna ging het alleen maar bergaf met de aanvallende middenvelder, die in Noorwegen, Hongarije en de Duitse tweede klasse belandde. Zakte daarna nog verder af in de lagere Duitse divisies. Speelt nu bij de vijfdeklasser HSC Hannover.

Aanvaller VICTOR OBINNA: het onvervulde talent

Was net voor de Spelen van Chievo naar Inter gegaan voor 1,2 miljoen euro. Door toenmalig coach José Mourinho omschreven als een van Inters grootste talenten. Hij zou er maar één keer scoren. De ‘nerazzurri’ leenden hem een jaar later al uit aan Malaga. West Ham volgde, maar hij scoorde ook in de Premier League slechts drie keer. Inter liet in 2011 zijn contract aflopen, waarna de aanvaller naar Lokomotiv Moskou trok. Belandde zelfs opnieuw bij Chievo en was in totaal goed voor 14 goals in 69 Serie A-matchen. Na een Duitse periode bij Duisburg en Darmstadt hing hij in Zuid-Afrika (Cape Town) in 2018 de schoenen aan de haak.

Aanvaller OGBUKE OBASI: de eenmalige CL-doelpuntenmaker

Met twee goals de killer van onze Duivels. Speelde in augustus 2008 voor Hoffenheim, dat de aanvaller had weggekocht bij het Noorse Lyn voor 5 miljoen euro. Trok naar Lyn samen met John Obi Mikel, de enige Nigeriaan van deze generatie die wel een topcarrière maakte, maar die er na een dispuut met U23-bondscoach Samson Siasia niet bij was op de Spelen. Obasi ging in 2012 voor 4 miljoen euro naar Schalke. Goed voor 17 goals in de Bundesliga en 12 in de Duitse tweede klasse, waarna hij nog in Zweden (AIK en Elfsborg), het Chinese Chenzhen van Sven-Göran Eriksson en bij de Bolton Wanderers in Engeland belandde. Scoorde één goal in de Champions League, voor Schalke tegen Sporting Lissabon in 2014. Onder andere omwille van (knie)blessures nooit de echte topcarrière gehad die hem toen voorspeld was.

Aanvaller PETER ODEMWINGIE: de tijdelijke ‘Wolf’

De voor ons bekendste speler, want speelde tussen 2002 en 2004 voor La Louvière, waar hij in totaal 11 keer scoorde in 51 matchen. De ‘Wolven’ verkochten hem voor 650.000 euro aan Lille, waar hij een hit was, en het jaar voor de Spelen ging hij voor 10 miljoen euro naar Lokomotiv Moskou. Daarna volgde de Premier League en de lagere Engelse klasses: West Brom, Cardiff, Stoke, Bristol City en Rotherham. Scoorde 37 goals in de Premier League. In 2019 stopte hij met voetbal, nadat hij nog voor een Maleisisch avontuur koos. Kwam 62 keer uit voor Nigeria, scoorde elf keer.