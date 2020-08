De grote revanche van Dimata: “Hij heeft een specifiek profiel” NP

25 augustus 2020

14u40 1 Rode Duivels Wat een wending. Acht maanden nadat hij met Anderlecht niet eens mee mocht op winterstage, is Nany Landry Dimata (22) geselecteerd voor de Rode Duivels. Zijn grote revanche. Zijn grote gelijk. Opgestaan terwijl haast iedereen hem al begraven had.



“Niemand verdient dit meer dan Nany. Hij heeft deze selectie enkel en alleen aan zichzelf te danken. Aan níemand anders. Ook niet aan Anderlecht, want die hebben hem vorig seizoen laten vallen.”

In de omgeving van Dimata is men duidelijk. 546 dagen stond hun vriend aan de kant met een aanslepende knieblessure. Een kraakbeenletsel, waar menig dokter geen antwoord op vond. Of het niet eens over geraakte. Dimata nam finaal het heft in eigen handen. Liet zich op zijn vraag opereren. Trok in z’n eentje naar Lyon en Clairefontaine om te revalideren. Werkte nadien op een Antwerps veldje keihard aan zijn comeback - de spits huurde zelfs speciaal een hotelkamer dicht bij de praktijk van Lieven Maesschalck. En deed finaal wat omzeggens niemand nog voor mogelijk hield: aan het seizoen beginnen als centrumspits van Anderlecht.

Specifiek profiel

Terwijl hij in januari van dit jaar niet eens mee op het vliegtuig mocht richting San Pedro del Pinatar, in Spanje. “Maar Nany is altijd blijven vechten”, klinkt het in zijn entourage. “Nany is mentaal héél sterk - da’s één van zijn kwaliteiten.”

Landry Dimata - die recent toegaf “ongelukkig” te zijn geweest - was gisteren de surprise van Martínez. Veel meer dan Doku, van wie waarnemers wisten dat hij op een dag zou geselecteerd worden.

De herrijzenis van Dimata bij Anderlecht was voor omzeggens iedereen al straf. Amper drie speeldagen later mag hij dromen van zijn debuut voor de Rode Duivels.

“Landry heeft een zeer specifiek profiel, dat past in de manier waarop wij willen voetballen”, aldus Martínez. “Weet je, hij is heel lang een frustrerende speler geweest voor mij - ik volg hem al sinds hij KV Oostende inruilde voor Wolfsburg. Maar telkens wanneer ik mijn selectie voor een bepaalde interland moest maken, raakte Landry geblesseerd. Nu hij opnieuw fit is, is dit een goeie gelegenheid om hem een kans te geven.”

Lees ook:

