De Bruyne over historische 30/30: "Zoiets is altijd mooi"

19 november 2019

23u41

Bron: Q2 0

“Het is altijd mooi”, zei Kevin De Bruyne na de historische 30/30 van onze Rode Duivels. “Niemand heeft het ons voorgedaan. Eens je aan de kwalificaties begint moet je match per match kijken en dat deden we ook. Heel leuk om het dan uiteindelijk ook te halen. Of we nu het EK gaan winnen? Da’s wat makkelijk om nu te zeggen.”