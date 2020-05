De Bruyne over hervatting Premier League, toekomst bij City en Martínez: "Iedereen is blij dat hij langer bondscoach blijft” Redactie

02 mei 2020

17u04

Bron: HLN LIVE 6 Rode Duivels Kevin De Bruyne (28) is blij dat Kevin De Bruyne (28) is blij dat Roberto Martínez bondscoach blijft tot na het WK 2022 in Qatar. Dat vertelde de Rode Duivel in een videogesprek met analisten Marc Degryse en Jan Mulder. “Het project van Martínez bij de Duivels is nog niet afgerond”, aldus De Bruyne. Ook de hervatting van de Premier League en zijn toekomst kwamen aan bod. “ De Champions League-ban voor Man City? Twee jaar zonder Europees voetbal zou lang zijn. Maar de club heeft er vertrouwen in dat het goedkomt.”



Over vaderschap: “Oudste zoon had gevraagd om een ‘gender reveal’ te doen”

“Het laatste puzzelstukje dat nog ontbrak”, schreven De Bruyne en zijn vrouw Michèle begin deze week op Instagram. Het stel verwacht een dochtertje. “Ons derde kindje, dus de spanning is al wat minder. We weten al een tijdje dat we in verwachting zijn. Onze oudste zoon (Mason Millian, red.) had gevraagd om een ‘gender reveal’ te doen. Dat hebben we dan ook gedaan met een taart. De chef had een taart gemaakt voor wanneer de familie langskwam. Bij het opensnijden was het blauw of roos. (glimlacht) Het was dus roos. We hebben altijd al een dochter gewild en we wilden ook drie kinderen. Het is wel sneller gegaan dan verwacht. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Zolang het kindje gezond is, is het goed.”



Over contractverlenging Martínez: “Iedereen is blij dat hij langer blijft”

Deze krant maakte vandaag bekend dat bondscoach Robert Martínez zijn contract bij de Rode Duivels zal verlengen tot na het WK 2022 in Qatar. Een logische stap, vindt ‘KDB’. “De keuze was aan hem. Misschien had hij iets anders gedaan als het EK deze zomer wel gespeeld werd. Maar we hebben een project, en dat is nog lang niet afgerond. Nu stoppen, zou raar zijn. Het lijkt me logisch dat hij zijn contract verlengt.”

“Iedereen is blij dat hij langer blijft”, gaat De Bruyne verder. “Waarom hij een goeie coach is? Wel, Martínez heeft veel ervaring. In Engeland trainde hij zowel grote als kleine teams. Tactisch gezien heeft hij in Engeland veel geleerd. Hij heeft bij ons in een vast systeem laten spelen, en dat werkt. De ploeg is gegroeid de voorbije jaren.”

Volgens Marc Degryse is het een goede zaak dat Martínez tot na Qatar 2022 blijft. “Voor Kevin is Martínez, net als Guardiola, een goeie coach. Als ik kijk naar de voorbije drie à vier jaar. De band tussen tussen de belangrijke Duivels en trainer is heel hecht geworden. Bij Kevin is dat begonnen net voor het WK. Als trainer til je iedereen naar een beter niveau als de topspelers je steunen.”

Ook Jan Mulder is fan. “Behalve dat de topspelers hem graag hebben, is het vooral de sfeer in de groep die altijd adembenemend goed is. Dat is het halve werk van een coach. En de resultaten zijn al jaren geweldig.”



Over hervatting van Premier League: “Seizoen zal zeker afgewerkt worden”

8 juni. Dat is de datum waarop de Premier League opnieuw wil hervatten. “Of dat realistisch is? Mijn gevoel zegt dat we misschien binnen twee weken weer kunnen trainen”, vertelt De Bruyne. “De regering wil het voetbal zo snel mogelijk weer laten starten om de mensen iets te geven. Alles zal afgewerkt worden zonder fans volgens mij. Dat is voor niemand echt interessant, maar dit seizoen zal wel afgewerkt worden. Het financiële aspect is veel te belangrijk in de Premier League. Als het seizoen niet wordt afgewerkt, gaat dat voor serieuze problemen zorgen.” Het financiële primeert op de gezondheid voor de Premier League, zo lijkt het wel. “Dat niet zozeer. Eens we weer beginnen spelen, zal iedereen wel getest worden.”

Toch zijn er veel voetballers die schrik hebben om te hervatten, dat gaf ook Sergio Agüero, ploegmaat van De Bruyne, aan. “Goh, ik denk dat ze niet echt bang zijn voor zichzelf, maar wel voor hun familie. Dat is vooral het probleem voor veel mensen.”

Voor De Bruyne kwam de coronacrisis wel erg ongelegen, zo schat ook Marc Degryse in. “Wij hadden het gevoel dat Kevin het beste seizoen uit zijn carrière aan het spelen was. Jan en ik hebben de laatste Champions League-match, Real Madrid-Manchester City, nog gedaan. Toen speelde Kevin als valse negen en was hij bepalend. Normaal gezien kwalificeerde City zich voor de volgende ronde. En er zat ook een EK aan te komen. Het feit dat dat allemaal verdwijnt, moet dubbel zo frustrerend zijn voor Kevin.”

Iets wat De Bruyne alleen maar kan beamen. “Je zit in een ritme en je moet plots stoppen. Als de competitie hervat, zie ik dit niet echt als een verlenging van het seizoen. Dit voelt meer aan als de start van een nieuw seizoen. Ik heb nog nooit zo lang stilgelegen in mijn carrière. Ach, ik maak er geen probleem van. Er zijn grotere machten bezig. Wat er ook gezegd en beslist wordt, ik ga er in mee.”



Over toekomst bij Man City: “Twee jaar zonder Europees voetbal zou lang zijn”

En wat met de toekomst van Kevin De Bruyne bij Manchester City? De middenvelder heeft nog een contract voor drie jaar in het Etihad Stadium, maar er dreigt nog altijd een Europese schorsing van twee jaar voor de Citizens wegens financieel gefoefel. City heeft die straf aangevochten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en het is wachten op de uitspraak. Marc Degryse wilde van De Bruyne weten of hij zou kunnen leven met het missen van Europees voetbal en of hij sowieso van plan is om tot het einde van zijn carrière bij City te blijven. “Of zeg je: ik wil toch zo snel mogelijk die Champions League eens winnen, misschien met Real of Barcelona?”, vroeg Degryse.

“Ik wacht gewoon af”, antwoordde De Bruyne. “De club heeft ons verteld dat ze in beroep gaat en dat ze zo goed als honderd procent zeker is dat ze gelijk heeft. Daarom wacht ik af wat zal gebeuren. Ik vertrouw mijn ploeg. Eens de uitspraak er is, zal ik alles bekijken. Twee jaar (zonder Europees voetbal, red.) zou lang zijn, in het geval van één jaar kan ik misschien nog zien. Of het ook belangrijk is wat Guardiola zal doen? Niet zozeer. Ik denk dat Pep gezegd heeft dat hij zijn jaar (contract) sowieso nog zal uitdoen, wat er ook gebeurt. Daarna loopt zijn contract af. Maar ik ga mijn beslissing niet laten afhangen van wat Pep doet. Ik heb natuurlijk al met andere trainers gewerkt en als Pep vertrekt, moet ik voortwerken met iemand anders. Maar daar heb ik voorlopig eigenlijk weinig aandacht aan gegeven. Er zijn belangrijkere dingen op dit moment.”

Als het toch tot een transfer zou komen, voelt De Bruyne dan iets voor - pakweg - Real Madrid? Eerder dit seizoen schitterde hij nog in Bernabéu in de Champions League. “Zo denk ik niet”, aldus De Bruyne daarover. “De laatste jaren, en daarvoor ook al, zijn er veel ploegen die gepolst hebben en misschien gevraagd hebben wat ik zie zitten. Maar ik ben eerlijk gezegd heel content bij City. Ik kom uit voor één van de beste ploegen ter wereld, speel in Engeland - voor mijn competitief gezien de beste competitie - en dat vind ik leuk. Het blijft een uitdaging om de beste te zijn en dat heb ik ook nodig. Wat komt, komt. Maar het is niet dat ik in die vijf jaar bij City geprobeerd heb om weg te gaan. Ook voor mijn eerdere transfers ben ik ben ik rustig gebleven. Ik heb nooit problemen gemaakt en altijd mijn moment afgewacht. Mét respect, want ik denk dat je dan het meeste terugkrijgt. Ook buiten het voetbal.”



Wat wil De Bruyne na carrière doen? “Ik sta voor veel open”

De Bruyne is 28 en heeft dus nog wel wat jaren aan de top in het verschiet. Wat hij na zijn loopbaan zal doen, weet de Oost-Vlaming nog niet. “Ik sta voor veel open, maar ik heb nog niet gevonden wat ik later wil doen. Ik ga bijvoorbeeld voor mijn trainersdiploma, omdat het handig kan zijn om op zak te hebben voor later. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor business: misschien ga ik daar wel lessen in nemen. Ik moet de juiste richting nog vinden, maar ik heb ook nog wel wat tijd.”



